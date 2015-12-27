به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی در نشست خبری که صبح امروز در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت گرامیداشت سالروز نهم دی برگزار شد، اظهار داشت: شعار امسال سالروز نهم دی «نهم دی، مظهر نفوذناپذیری ملت ایران در برابر فتنه آمریکایی» است.

وی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی خط فتنه نفوذ و مبارزه با نظام اسلامی در پیچیده ترین اشکال خودش ظهور یافت، افزود: به عبارتی می توان گفت دشمنان انقلاب اسلامی از همه گزینه ها، ظرفیت ها و تجارب خود برای مبارزه با مهار نظام مردم سالار دینی بهره گرفته اند.

نائینی ادامه داد: ملت ایران با هوشمندی و حضور به موقع و به لحظه خود، تهدیدها و فتنه ها را خنثی و هر روز بر استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی اضافه کرد: دولت های قبلی که در گذشته با روش ها و الگوهای مختلف در برخورد با نظام جمهوری اسلامی ایران شکست را تجربه کرده بودند، با بهره گیری از الگوی جنگ نرم و تجربه ای که در سایر کشورها داشتند، انتخابات را در ایران هدف قرار دادند.

وی با تاکید بر اینکه آنها قبل از انتخابات سال ۸۸ بر اساس اقدامات تئوریک در اتاق های فکر آمریکایی و اسنادی که به تدریج آشکار شد به این باور رسیدند که می توان با استفاده از تجربه های تکنیک های انقلاب های رنگی همزمان با انتخابات، انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون بی ثبات و فروپاشی کرد، خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در محیط ملی و در سطح منطقه همزمان با انتخابات ۱۳۸۸ از موقعیت بسیار ممتازی برخوردار بود.

نائینی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران را خلق حماسه بزرگ ۸۵ درصدی ملت در ۳۰ سالگی انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: چنین مشارکتی در هیچ یک از نظام های سیاسی جهان وجود ندارد. این حضور ۴۰ میلیونی و ۸۵ درصدی مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری موقعیت و جایگاه نظام مردم‌سالار دینی را افزایش داد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی با بیان اینکه در شرایطی که هیچ خطری کشور را تهدید نمی کرد و موقعیت نظام استثنایی و ممتاز بود، دروغ، افترا و تهمت در کشور علیه نظام و سلامت انتخابات به راه انداختند، تصریح کرد مردم ایران به ویژه در کلانشهرها و پایتخت در شرایط خاصی قرار گرفتند. شبهه و تردید رواج یافت و برخی از خودی ها در تحلیل رفتار دچار مشکل شدند و برخی از خودی ها در تحلیل و رفتار دچار مشکل شدند و برخی سکوت و برخی در جبهه دشمن عمل کردند و نتایج یک انتخاب پرافتخار و امیدآفرین به چالش کشیده شد.

وی ادامه داد: این همان فرصت بسیار طلایی بود که چند کاندیدای شکست خورده، احزاب، گروه های سیاسی حمایت کننده از آن کاندیداها و غفلت و کوتاهی برخی از نخبگان کشور در اختیار آمریکا و همه معارضین داخلی و خارجی انقلاب اسلامی گذاشت.

نائینی تصریح کرد: فرصتی که آمریکا مدت ها به دنبال آن بود و هرگز موفق نشده بود نظام را از درون به چالش کشد. یعنی کاری که آمریکا نتوانسته بود و مدت ها در انتظار آن بود، بسترش توسط جریان فتنه فراهم شد و حرکت جریان فتنه در داخل دشمن را امیدوار کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی ادامه داد: با سرعت بین جبهه داخلی و خارجی یک ائتلاف عجیبی شکل گرفت و بلافاصله جریان فتنه همه دیرینه و سابقه اش تبدیل به پیاده نظام دشمن شد. سران کشورهای غربی، سرویس ها و رسانه های آنها با همه ظرفیت به میدان آمدند و فضای خطرناکی شکل گرفت که آمریکایی ها امیدوار به براندازی نظام از درون شدند.

وی تصریح کرد: فتنه ۸۸ لشکرکشی همه اردوگاه باطل علیه جبهه حق، با استفاده از همه ظرفیت ها و تجارب نظام سلطه و نفاق داخلی بود. دشمن در سال ۸۸ می خواست با اردوکشی خیابانی محاسبات مسئولان نظام را تغییر دهد. جریان فتنه و سلطه در یک جبهه واحد از طریق جنگ رسانه ای باورها و اعتقادات مردم را هدف قرار داد.

نائینی ادامه داد: اراده آنها این بود که مردم را در مقابل هم و در مقابل نظام قرار دهند که با سد مستحکم رهبر الهی نظام جمهوری اسلامی ایران و بصیرت مردم مواجه شدند.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی با تاکید بر اینکه جریان فتنه به آرامش و امنیت کشور آسیب زد، افزود: به منافع ملی و وحدت جامعه نیز لطمه زد. ستون وحدت جامعه، ولایت را هدف قرار دادند و سعی کردند مردم را از مدار ولایت و وحدت خارج سازند تا با خدشه به ارکان نظام، اهداف شوم خود را به پیش برند.

وی اضافه کرد: وقتی مطالبات جریان فتنه به جای مجاری قانونی و عقلایی به کف خیابان ها کشیده شد، کسانی که با نظام نسبتی نداشتند به طمع افتادند و صحنه را مدیریت کردند.

نائینی با اشاره به اینکه جریان فتنه پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را به بهانه تقلب در انتخابات هدف قرارداد و منافع ملی را نادیده گرفت، گفت: خسارات سنگینی به نظام زدند. هتک حرمت های نظام، مردم و ارزش های پایه ای نظام، مخدوش کردن چهره، اعتبار و آبروی نظام در جهان، متهم کردن نظام به دیکتاتوری، خیانت، تقلب، خدعه، فلج کردن کار کشور و جامعه برای حدود ۸ ماه، امنیتی کردن فضای کشور و جامعه با آشوب، تولید سوژه و فرصت برای نقش آفرینی رسانه های معارض غربی و ضدانقلاب، نپذیرفتن رأی مردم و زیر سوال بردن سلامت انتخابات و جمهوریت نظام، وسیله نفوذ و حضور غربی ها در داخل کشور شدن، غربی ها را امیدوار به فروپاشی از درون کردن تنها بخشی از خیانت ها و ظلم جریان فتنه است که محاسبه خسارات آن ممکن نیست.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی تصریح کرد: نتیجه قانون گریزی و فتنه گری به طمع افتادن فتنه گران و مدیریت صحنه ها توسط ضد انقلاب و بی ثباتی کشور شد.

وی با بیان اینکه برخی از نخبگان در مقابله و محکوم کردن فتنه و شفاف سازی کوتاهی کردند، ادامه داد: متاسفانه در این لحظه حساس تاریخی منافع ملی، انقلاب و نظام فدای امیال شخصی و گروهی شد و زیاده خواهی ها و قدرت طلبی نخبگان به گسترش دامنه فتنه کمک کرد.

نائینی افزود: امروز برخی از بازیگران فتنه ۸۸ به افرادی که در مقابل هجمه به ستون انقلاب و ارزش های اسلامی سکوت کرده بودند و یا با فتنه همراهی داشتند، تلاش برای تطهیر و تخفیف چهره جریان فتنه و جرم سران آن دارند.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی با اشاره به اینکه این گروه به بهانه های مختلف درخواست چشم پوشی و فراموش کردن فتنه خیانت و ظلم بزرگ سران فتنه را دارند، گفت: قطعا حماسه سازان ۹ دی با هزینه هایی که جریان فتنه بر نظام تحمیل کرده است، تسلیم فشارهای سیاسی و رسانه ای این جریان سیاسی شکست خورده نمی شوند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران هم می دانند که حماسه‌سازان یوم الله ۹ دی هرگز نظاره گر نفوذ جریان فتنه بر حاکمیت نخواهند بود.

وی حرمت شکنی روز عاشورا را باعث خروش مردم خداجوی ایران علیه «فتنه آمریکایی» عنوان کرد و ادامه داد: این حرمت شکنی خشم هر انسان آزاده ای را برانگیخت و همه کسانی که یک تعلق خاطری به دین، اسلام، انقلاب و نظام داشتند، به واکنش واداشت.

نائینی افزود: در نهم دی ۱۳۸۸ عاشوراییان با قیام خود علیه عاشورا ستیزان اقدامی ماندگار تاریخی را در تاریخ مبارزات ملت ایران به نمایش گذاشتند. این حضور در سراسر کشور همه سلایق سیاسی و گروه های اجتماعی و ۴۰ میلیون شرکت کننده در انتخابات ۲۲ خرداد را در بر می گرفت.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی با تاکید بر اینکه شعارهای روز یوم الله نهم دی مشخص کرد که مردم به هیچ جناحی گرایش ندارند، اظهار داشت: مردم در نهم دی نشان دادند برای دفاع از انقلاب و نظام و رهبری و مقابله با انحراف از مسیر انقلاب در صحنه هستند.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی ادامه داد: قیام تاریخی و ماندگار نهم دی ۸۸ به تعبیر مقام معظم رهبری «یکی از قله‌های فراموش نشدنی»، «حرکت برخاسته از بصیرت»، «شناختن موقعیت و حضور در لحظه‌های مورد نیاز»، «حرکتی در فضای غبارآلود» و «حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی» در تاریخ انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی، قیام گسترده و فراگیر ملت ایران در ۹ دی را در حقیقت پیروزی بصیرت مردم ایران بر فتنه آمریکایی معرفی می‌کند. بزرگداشت حماسه ۹ دی دو جنبه دارد؛ یک وجه آن حرکت عظیم مردم است و وجه دیگر آن فتنه‌ای است که در سال ۸۸ به راه افتاد.

نائینی، هر دو وجه حماسه ۹ دی را استثنایی دانست و افزود: هم فتنه‌ای بدیع، پیچیده‌ و متفاوت از توطئه‌های قبلی بود و هم واکنش انقلابی، حماسی و به موقع مردم، متفاوت از سایر راهپیمایی‌های متعارف بعد از انقلاب بود.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی تصریح کرد: شعار یوم‌الله ۹ دی، پیامی برای استراتژی امروز آمریکا در ایران دارد و آن پیام این است که آمریکا در سال ۸۸ با همه ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، مالی و اطلاعاتی در دفاع از فتنه و فروپاشی از درون به میدان آمد و از پشتیبانی از جبهه معارض نظام هیچ کوتاهی نکرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران، باورها و استراتژی آمریکا و بازیگران داخلی آن را در هم شکست، گفت: بنابراین پیام شکست فتنه طراحی شده آمریکا در سال ۸۸ این است که در ایران امکان فروپاشی نظام از درون وجود ندارد.

ملت ایران نفوذناپذیر است

نائینی افزود: ملت ایران نفوذناپذیر است و استراتژی نفوذ بیگانه را در هم خواهد شکست. حماسه ۹ دی در سال ۸۸ نشان داد هر گاه ملت ایران نسبت به اصل نظام و ارکان آن احساس خطر کند، با همه ظرفیت توطئه دشمن را در هم می‌شکند. نظام جمهوری اسلامی به لحاظ جایگاه ولایت فقیه و ساختار قدرت، نفوذناپذیر است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی با تاکید بر اینکه بزرگداشت ۹ دی متعلق به یک گروه و جریان خاص نیست، تصریح کرد: همچنان که در خلق آن حماسه، همه سلایق و گروه‌ها نقش‌آفرین بودند، ۹ دی؛ ظرفیت حقیقی و هویت نظام جمهوری اسلامی است.

۹ دی تصویر واقعی قدرت جمهوری اسلامی است

وی یوم‌الله ۹ دی ماه را تصویر واقعی قدرت نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: ۹ دی تصویری از سند نفوذ مقابل دشمن بود. در یوم‌الله ۹ دی، دست قدرت خدا در دفاع کامل از نظام و حریم ولایت بیرون آمد و ۹ دی انقلاب اسلامی را مسیر خودش مستحکم‌تر از قبل قرار داد.

نائینی ادامه داد: واقعیت این است هیچ رویداد و حادثه‌ای نمی‌توانست مثل حادثه ۶ دی (روز عاشورا)، ملت ایران را در ۹ دی به حرکت درآورد. بنابراین احساسی که در ۹ دی به جریان افتاد، با روح عاشورایی درآمیخته شد. عاشوراستیزی، پرده‌دری و حرمت‌شکنی‌ها در روز عاشورا، مردم را به این نتیجه رساند که با یک جریان منحرف از جنس لشگر ابن‌زیاد روبرو هستند که همزمان با شهادت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت، پرچم‌های عزایش به آتش کشیده می‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی افزود: وقتی مساله امام حسین (ع) و عاشورا به میان آمد، این تحرک عمومی و حرکت عظیم به وجود آمد و آمیخته شدن حرکت فتنه با عاشورا، ضربه به فتنه را نهایی کرد.

فتنه و نفوذ در مسیر انقلاب تمامی ندارد

وی با بیان اینکه مردم ایران از فتنه پیچیده ۸۸ سربلند خارج شدند، گفت: باید بدانیم فتنه و نفوذ در مسیر انقلاب، تمامی ندارد. تا این انقلاب در سایه ولایت فقیه و دین جلو می‌رود، دشمن برای آن توطئه می‌کند و فتنه‌های بعدی، پیچیده‌تر و متفاوت‌تر است؛ زیرا دشمن از شکست‌های خود تجربه می‌‌گیرد و با شیوه و بازیگران جدیدی به میدان می‌آید. اگر مراقبت نشود و از فتنه‌ها درس گرفته نشود، سرچشمه فتنه‌های قبلی، بازیگران، ابزار و شیوه‌های فتنه‌های قبلی شفاف نشود، در درک فتنه‌های آینده دچار مشکل خواهیم شد. اگر از فتنه ۸۸ حساسیت‌زدایی نشود، در آینده به فتنه‌های بزرگتری مبتلا خواهیم شد.

نائینی ادامه داد: واقعیت این است که جریان فتنه، خدمت بزرگی به دشمنان انقلاب اسلامی انجام داد. دشمن در سال ۸۸ به این باور رسید که می‌توان کشور را از درون بی‌ثبات کرد. بر اساس همین برآورد، غربی‌ها به راهبرد تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی برای انتقام از حماسه‌سازان ۹ دی رسید.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی تصریح کرد: حقیقتاً ایمان، مقاومت، آستانه تحمل و بصیرت مردم ایران در این چند سال اخیر بی‌نظیر بود. دشمنی که به خسته شدن مردم و فروپاشی نظام از درون دل بسته بود، مجبور به پذیرش استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

وی اظهار داشت: یکی از پیام‌های ۹ دی این است که اگر به مبنای انقلاب و شعارهای آن تهاجم شد و در داخل فتنه و مخاصمه شکل گرفت، زمینه نفوذ پیش خواهد آمد؛ آنگاه اصل نظام و ولایت فقیه انکار می‌شود و به مقدس‌ترین ارزش‌ها مانند امام حسین (ع) و عاشورا هم رحم نمی‌شود و در مخاصمه جریان ضد انقلاب و نظام به عبارتی جریانی که هیچ یک از جریانات سیاسی کشور را قبول ندارد، فضای کشور را به دست می‌گیرد و وحدت، منافع و امنیت ملی به خطر می‌افتد؛ این یک درس بزرگ و عبرت است.

نائینی گفت: امروز با گذشت اهمیت حرکت مردم در ۹ دی و ابعاد فتنه ۸۸ بیشتر آشکار می‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی با طرح این سئوال که اگر فتنه به نتیجه رسیده بود، امروز وضع کشور چگونه بود؟ گفت: قطعاً جمهوری اسلامی ایران بی‌ثبات‌ترین کشور منطقه بود. امروز به برکت حماسه ۹ دی، کشور واکسینه شد و به برکت ایستادگی ملت ایران، در محور مقاومت و در سطح منطقه جمهوری اسلامی ایران، باثبات‌ترین و مقتدرترین کشور منطقه‌ای به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه امروز به خوبی اثبات شد که شعار «نه غزه؛ نه لبنان» و شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، شعارهایی احمقانه و ضد منافع و امنیت ملی بود، ادامه داد: امروز به خوبی اثبات شد که اگر در سوریه، غزه، لبنان و عراق نمی‌ایستادیم، شاهد جنگ پیچیده و فراگیر با جریان ضد انقلاب و فتنه‌گران در تهران بودیم.

نائینی، فلسفه ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی را یادآوری یک رویداد، هویت ملی و تاریخی دانست، خاطرنشان کرد: کمک به تبیین و تحلیل درست، یک حرکت بی‌نظیر مردمی است. زنده نگه داشتن این عنایت بزرگ الهی و یوم‌الله در تاریخ انقلاب اسلامی است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی با بیان اینکه برای بزرگداشت ۹ دی، افراد قدرتمند و صاحب تحلیل باید به میدان بیایند، تصریح کرد: با یک منطق تحلیلی دقیق، ریشه‌ها و ابعاد فتنه ۸۸ و حرکت مردم را در ۹ دی برای لایه‌های مختلف جامعه بازگو کنند. پیام ۹ دی هم باید به دشمن برسد و هم انگیزه‌های نیروهای ارزشی و انقلابی را تقویت کند. افرادی که هنوز شبهه و تردید دارند نیز باید مخاطب برنامه‌های بزرگداشت ۹ دی قرار بگیرد.

وی افزود: انتظار است بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی هر سال مناسب‌تر و گرم‌تر برگزار شود. یکی از کارکردهای بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی در هر سال باید بررسی فتنه‌های جدید محتمل باشد. از نخبگان کشور، مدیران رسانه‌ها، مسئولان مراکز و دستگاه‌های فرهنگی و صاحبان بیان و قلم انتظار می‌رود در فرصت بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی که امسال مصادف با هفته وحدت است، ماهیت، بسترها و عوامل شکل‌گیری قیام ملی و مردمی ۹ دی را تبیین کنند.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی ادامه داد: فتنه ۸۸ هر چند حادثه تلخ و پرمخاطره‌ای بود ولی نظام جمهوری اسلامی ایران از یک خطر پیچیده عبور کرد و از این جهت جای شکرگذاری وجود دارد.

نائینی، یکی از کارکردهای روایتگری و تبیین‌ها را جلوگیری از تحریف حوادث تاریخی عنوان کرد و افزود: امروز با تحریف فتنه و یا تنزل آن به عنوان درگیری‌های گروهی و انتخاباتی، خط کلی تبرئه فتنه و بازگشت این جریان به عرصه سیاست و حاکمیت مورد بحث است. شرایط پس از برجام و دو انتخابات مهم پیش‌رو در فضای راهبرد نفوذ، اهمیت کار تحلیلگران سیاسی را مضاعف می‌سازد.

وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با فعال نمودن «ستاد مرکزی مردمی بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی» و ستادهای استانی، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی تلاش کرده است تا در پرتو تبیین صحیح حقیقت، حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ این قله فراموش‌نشدنی در تاریخ مبارزات ملت ایران همچنان زنده و جوشان باقی بماند.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی خاطرنشان کرد: بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری، رویکرد و سیاست بزرگداشت ستاد، تبیین روایتگری صحیح، عبرت‌آموزی تاریخی و افزایش بصیرت است. تلاش اصلی، حفظ پیام و دستاوردهای آن قله تاریخی، دادن تحلیل درست به جامعه با هدف پیشگیری در تکرار فتنه‌ها است.

نائینی با بیان اینکه روح حرکت مردم ایران در حماسه ۹ دی را به عنوان منبع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران باید حفظ و ماندگار کرد، گفت: همچنین باید مراقب بود اقدامات شعاری کم‌تاثیر در بزرگداشت ۹ دی غلبه پیدا نکند. رویکرد اصلی در زنده نگه داشتن ۹ دی، تحلیلی تبیینی و ریشه‌یابی فتنه ۸۸ است و از کار سطحی و صرفاً احساسی و صف‌آرایی گروهی باید اجتناب شود.

وی با اشاره به اینکه اولین واکنش مقابله با فتنه توسط هیات‌های مذهبی انجام گرفت، گفت: نقش برجسته عالمان دینی، خطیبان جمعه، سخنرانان، مداحان، رسانه ملی و سایر صاحبان رسانه در گسترش اقدامات تبیینی و حفظ شور و هیجان انقلابی در جامعه و حراست از پیام یوم‌الله ۹ دی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹دی تصریح کرد: امروز همچنان صف‌آرایی جبهه انقلاب و معارض انقلاب در چارچوب راهبرد نفوذ فعال است و این صف‌آرایی با هدف تحریف مکتب امام خمینی (ره) و تضعیف شعارهای انقلاب است. هدف اصلی راهبرد نفوذ، مقابله با تفکر انقلابی فعال در کشور است. زمانی که غربی‌ها بتوانند در نگاه انقلابی غلبه پیدا کنند و ساخت حقیقی قدرت نظام را از درون تضعیف کنند، پروژه نفوذ به اهداف خودش رسیده است. زنده نگه داشتن ۹ دی، زنده نگه داشتن روح و جوهر انقلاب اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محورهای بزرگداشت یوم الله ۹ دی خاطرنشان کرد: تبیین ابعاد مدیریت رهبر انقلاب که موجب شد جریان فتنه چهره خود را آشکار کرده و زمینه خروش انقلابی ملت فراهم شود، تبیین نقش فرهنگ عاشورا در تعمیق و تحکیم روحیه ولایت مداری مردم ایران و ایجاد شور انقلابی در آنان برای حضور به هنگام و با بصیرت در صحنه، روشنگری و تبیین نقش دولت‌های مداخلة‌گر غربی در فتنه ۸۸ و حمایت آنان از سران و جریان فتنه، نقش جریان فتنه در گسترش دامنه فشارهای سیاسی، روانی و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ملت ایران، جلوگیری از تحریف تاریخ در تنزل جایگاه فتنه ۸۸ و جرم و خیانت سران فتنه به سوءتفاهم یا کشمکش انتخاباتی، تبیین و آشکارسازی نقش رسانه‌های خارجی به عنوان کانون‌های تفکر غربی و توجه به راهبرد دشمن برای القای وجود شکاف درونی در نظام و دوقطبی کردن فضای کشور از جمله محورهای بزرگداشت یوم الله ۹ دی است.

نائینی در ادامه سخنان خود به برنامه‌های ششمین سالگرد گرامیداشت حماسه ۹ دی اشاره کرد و گفت: در ششمین سالگرد گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی و تشکل‌های جوانان در محلات سمن‌ها با حضور در ۴ جلسه هماهنگی ستاد و تشکیل جلسات مختلف شور و نشاط و آمادگی خود را برای مشارکت در گرامیداشت حماسه ۹ دی اعلام کردند و برنامه‌های متنوعی را پیش‌بینی کردند.

وی ادامه داد: آغاز برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی با ایراد خطبه‌های ائمه جمعه و سخنرانان قبل از خطبه‌ها در نماز جمعه ۴ دی‌ماه آغاز شد و تا نماز جمعه ۱۱ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

نائینی با اشاره به تجمع بزرگ مسئولان و کارکنان و مدیران قوه قضاییه و دادگستری استان تهران در روز چهارشنبه ۹ دی در مسجد ارگ تهران در مقابل آن اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست شب خاطره با موضوع خاطرات فتنه ۸۸ و بصیرت انقلابی ملت در ۹ دی پنجشنبه ۳ دی‌ماه از ساعت ۳ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود، همچنین نشست پژوهشی توسط پژوهشگاه هنر انقلاب توسط دانشجویان و اساتید هنر در حوزه هنری انجام م‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه یوم‌الله ۹ دی با اشاره به برگزاری ۳۲ شب شعر بصیرت و ولایت با حضور شعرای انقلابی در تمامی مراکز استان‌های سراسر کشور تصریح کرد: در تهران نیز روز چهارشنبه ۹ دی در تالار سوره حوزه هنری شب شعر بصیرت و ولایت برگزار می‌شود، همچنین بزرگداشت ششمین سالگرد حماسه ۹ دی که امسال با میلاد پیامبر اکرم و امام صادق همزمان است با مداحی ذاکران اهل بیت در تمامی مساجد و اماکن مقدس و متبرکه و بقاع و امامزادگان در سرار کشور برگزار خواهد شد.

نائینی تصریح کرد: سازمان صدا و سیما نیز در شبکه‌های ملی و تمام شبکه‌های استانی و بین‌الملل علاوه بر پوشش فعالیتهای ستاد و دستگاه‌ها و نهادها در موضوع ۹ دی، در تمامی شبکه‌های معاونت صدا، معاونت سیما، خبر بین‌الملل، برنامه‌های متنوعی در قالب‌های کلیپ و گفت‌وگو، فیلم، تحلیل خبر، گزارش فعال خواهد بود.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی با اشاره به همکاری مشترک شهرداری تهران، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز رسیدگی به امور مساجد در بزرگداشت حماسه ۹ دی گفت: حداقل در هر یک از مناطق ۲۲ گانه تهران ۱۰ برنامه ویژه پیش‌بینی شده است و امسال در همه محلات تهران برنامه ویژه بزرگداشت ۹ دی در مساجد، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ‌، سراهای محلات، سالن‌های نمایش سطح تهران همزمان با تبلیغات شهری پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها شامل نشست‌های تبیینی، تحلیلی، سخنرانی، نمایشگاه عکس، کاریکاتور، تئاتر، شب شعر و سرود است که بیش از ۷۵ نفر از شخصیت‌های تحلیلرگر به مدت یک هفته در سطح شهر تهران و مراکز یاد شده برنامه‌های تحلیلی خواهند داشت.

نائینی با اشاره به برگزاری دومین مراسم ویژه علمداران بصیرت خاطرنشان کرد: مراسم ویژه‌ای با اهداء تندیس و تقدیر از ۳۰ فعال جبهه مردمی انقلاب در بزرگداشت حماسه ۹ دی با عنوان علمداران بصیرت در سالن ایوان شمس شهرداری تهران توسط ستاد بزرگداشت ۹ دی برگزار می‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی با بیان اینکه پیش از این همایش علمی با عنوان بررسی خسارت‌ها و پیامدهای فتنه ۸۸ روز سه‌شنبه یکم دی‌ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما و با همت بسیج اساتید کشور برگزار شده است تصریح کرد: تجمع بزرگ ۶ هزار نفری طلاب و مبلغان حوزه علمیه خواهران و برادران استان تهران، برگزاری برنامه ویژه در ۱۰۰ مسجد محوری در سطح شهر تهران، برپایی بیش از ۵ هزار گردهمایی، نشست بصیرتی و تجمع‌های مختلف تبیینی و تحلیلی در قالب نهضت بصیرت افزایی به صورت فراگیر با حضور تحلیلگران و سخنران‌های کشوری و استانی در تمامی شهرها و شهرستان‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: رسانه‌های مکتوب و سایت‌های خبری برای بزرگداشت حماسه ۹ دی اعلام آمادگی کردند که از جمله آنها می‌توان به خبرگزاری فارس، تسنیم، مهر، شبستان، نسیم، بسیج و سپاه به عنوان پیشگامان این حرکت نام برد، همچنین انتشار صفحات ویژه در مطبوعات به ویژه روزنامه‌های منتشره و انتشار ویژه‌نامه‌هایی توسط بعضی نشریات مانند همشهخری و جوان از جمله اقدامات رسانه‌های مکتوب، سایت‌های خبری و روزنامه‌ها است.

نائینی از ساماندهی و فعال‌سازی بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ وبلاگ توسط گروه‌های دانشجویی، حوزوی و جوانان خبرداد و گفت: برپایی ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار با ۲ هزار و ۱۵۵ اثر و اکران فیلم‌ها از ۸ تا ۱۷ دی‌ماه در قالب فیلم، گرافیک، بازی‌های رایانه‌ها، طرح‌نگار، نقد پژوهش‌های سینمایی با حضور فعالان عرصه فرهنگی، دانشجویی و دیگر اقشار از جمله برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی است.

وی ادامه داد: این جشنواره با موضوعاتی چون فتنه سال ۸۸، جنگ نرم، اقتصاد مقاومتی، تاریخ معاصر ایران، بیداری اسلامی و جهانی و نقد درون گفتمانی به اکران فیلم‌های برگزیده در تمامی شهرها و روستاها و بخش‌های کشور در سطح مدارس، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، مساجد، پایگاه‌های بسیج و با استفاده از امکانات موجود در نیمه دوم دی‌ماه می‌پردازد.

نائینی در پایان خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه‌های عکس، پوستر و تابلوی دیواری در بیش از ۷۰۰ مسجد، دانشگاه و نمازهای جمعه و مراکز عمومی از جمله برنامه‌های ششمین سالگرد گرامیداشت حماسه ۹ دی است.