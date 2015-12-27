فروشگاه کتابشهر مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل این موسسه با اشاره به بازنگری و تغییرات مدیریتی در شعبات مختلف کتابشهر گفت: تا پیش از سال ۸۵، کارگزاران و فروشندگان مجموعه فروشگاههای کتابشهر، کارمندان و حقوق بگیران این موسسه بودند و میزان فروش در فروشگاه، تأثیری بر درآمد آنها نداشت و خریدها به صورت متمرکز از مرکز انجام میشد.
وی افزود: در نشستی که با مدیران فروشگاهها داشتم مطرح کردم که از این پس فروشگاهها را به صورت پیمان مدیریتی و یا کارگزاری اداره خواهیم کرد و از درآمد فروشگاه بخشی به موسسه و باقی به خود فروشگاه اختصاص یابد.
مدیرعامل موسسه کتابشهر ایران یادآور شد: از سال ۸۵ تاکنون مدیریت فروشگاهها به این شکل پیش میرود و امروز میتوانم بگویم که فروشگاههای ما نسبت به گذشته روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.
وی واگذاری تنها شعبه کتابشهر مشهد به بخش خصوصی را در راستای سیاست واگذاری فروشگاههای کتابشهر به بخش خصوصی خواند و تصریح کرد: هدف ما در سالهای اخیر تجدیدنظر در اداره فروشگاهها، توسعه، بازسازی، استانداردسازی و تقویت فضای کتابفروشیها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات فرهنگی عرضه شده در شعبات مختلف کتابشهر است.
وی افزود: این شعبه پس از یک دوره تعطیلی، از این پس با همکاری و مدیریت مشترک موسسه کتابشهر ایران و مرکز ترنج (بخش توزیع مجمع ناشران انقلاب اسلامی) فعالیت خود را از سر می گیرد.
کتابشهر مشهد در واقع نخستین شعبهای است که مدیریت آن به مجمع ناشران انقلاب اسلامی واگذار شده است.
مراسم بازگشایی کتابشهر مشهد صبح روز سهشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرویان حسینی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و جمعی از اهالی فرهنگ به نشانی مشهد، بلوار فردوس، فروشگاه کتابشهر برگزار می شود.
موسسه کتابشهر ایران به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کتاب و محصولات فرهنگی در ایران، از سال ۸۳ تاکنون ۴۲ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ۲۱ استان کشور راه اندازی کرده است.
نظر شما