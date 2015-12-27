۱۲ مراسم ویژه بزرگداشت یوم الله ۹ دی در استان سمنان برگزار می شود

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری آئین بزرگداشت یوم الله ۹ دی در نقاط مختلف استان افزود: تجمع بزرگ مردم به مناسبت نهم دی ماه ساعت ۱۰ صبح در میدان امام خمینی(ره) سمنان، بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد جامع گرمسار و بعد از نماز ظهر وعصر در مسجد ولی عصر(عج) سرخه برگزار می شود.

وی سخنرانان این مراسم را در این شهرها به ترتیب دکتر مظفر معاون نظارت برمجلس شورای اسلامی، دکتر یامین پور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، حجت الاسلام فاطمی بصیر امام جمعه شهر سرخه اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه به تجمع مردم آرادان بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد صاحب الزمان (عج) و مراسم تجمع ساعت ۱۰ صبح مردم دامغان در دانشگاه این شهر اشاره کرد و گفت: همچنین بعد از نماز مغرب وعشاء در شهرستان دامغان دکتر امانی از اساتید دانشگاه در خصوص نهم دی ماه سخنرانی خواهد داشت.

قندهاری همچنین از تجمع مردم دیباج در ساعت ۱۱ صبح در مصلی نماز جمعه با سخنرانی مومنی از اساتید دانشگاه خبرداد و افزود: این مراسم در میامی نیز در مسجد جامع این شهر بعد از نماز مغرب وعشاء با سخنرانی دربانیان کارشناس ارشد مسائل سیاسی برگزار می شود.

وی از برگزاری تجمع مردم مهدیشهر در فرهنگسرای نیستان ساعت ۱۵ با سخنرانی سردار حسینی راد از فرماندهان دفاع مقدس و مسجد امام علی (ع) بعد از نماز مغرب وعشاء با سخنرانی سردار مهدوی نژاد معاونت بازرسی نیروهای مسلح نیز خبرداد وگفت: مردم شهرستان شاهرود هم بعد از نماز مغرب وعشاء در حسینیه اعظم مدرسه قلعه تجمع خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان سخنران تجمع ۹ در شهرستان شاهرود را دکتر کاشانی پور مدیر آموزش وپژوهش این شورا نام برد و گفت: این مراسم در مسجد امام حسین(ع) مجن نیز بعد از نماز مغرب وعشاء با سخنرانی حجت الاسلام جناتی امام جمعه مجن برگزار می شود.

قندهاری خاطرنشان کرد: حضور مردم در حماسه ۹ دی، کشور را تکان داد که این حماسه‎آفرینی هیچگاه فراموش نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر هجمه ناجوانمردانه استکبار به این نظام الهی تا پای جان ایستاده است، متذکر شد: تمام مستکبران عالم دست به دست هم دادند و در مقابل این نظام ایستادند اما عزت، عظمت و سربلندی ایران در جهان زبانزد است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه از این به بعد هم دشمن دست‎بردار نخواهد بود، عنوان کرد: اگر بخواهیم راهمان را با قدرت ادامه دهیم باید به آیات الهی قرآن توجه کنیم که قطعاً بن‎بست‎ها از بین می‎رود و بسیاری از موانع برطرف می‎شود تا به اهداف عالی دست پیدا کنیم.

قندهاری با بیان این که دشمنان نظام در فتنه سال ۸۸ تلاش کردند نام و افکار امام راحل را از اذهان عمومی پاک کنند، افزود: اما هوشیاری و بصیرت ملت ایران به ویژه نسل جوان جامعه اسلامی مانع از تحقق این هدف شوم دشمن شد.

وی با بیان این که مقام معظم رهبری با تدابیر عالمانه خود نقشه های شوم دشمنان را شناسایی و مانع ادامه جریان فتنه در کشور شدند، بیان داشت: نقش آفرینی بی بدیل مقام معظم رهبری در بیش از دو دهه اخیر همواره راه‌گشای نظام بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان این که ملت ولایتمدار ایران اسلامی به دنیا ثابت کردند که همواره بیدار و آگاه‌‌اند و هیچ گاه از مواضع خود عقب نخواهند نشست، ادامه داد: دشمنان نظام در سه دهه اخیر از هر روزنه ای برای براندازی نظام اسلامی استفاده کردند، اما همیشه شکست خورده اند.

قندهاری در پایان با اشاره به این که حرکت بی نظیر و تاریخ‌ساز ملت ایران نمایش اقتدار این مردم در حمایت از انقلاب و ولی فقیه بود، تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران همواره مطیع رهبر معظم انقلاب هستند و هیچ گاه نیز از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.