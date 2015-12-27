توضیحات عراقچی در کمیسیون امنیت ملی درباره آینده برجام

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در این جلسه آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد هسته ای حضور یافت و اعضا سوالات و نگرانی‌های خود را درباره مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت سفر به این کشور در صورت سفر به ایران (قانون ویزا) و نیز مسئله تصرف آمریکا در پول های بلوکه شده کشورمان را مطرح کردند.

وی افزود: آقای عراقچی در توضیحات درباره چرایی بروز این اتفاقات، بخشی از آنها را به این مسئله نسبت داد که فضای داخلی آمریکا در حال حاضر پرالتهاب و ضد مسلمانان است و همین مسئله زمینه تصویب این قانون را فراهم کرد.

جوکار ادامه داد: آقای عراقچی در توضیحات خود تصریح کرد که این مسائل در دست رئیس جمهور آمریکا است و آنها به ما تضمین داده اند که مشکلی برای ایجاد برجام ایجاد نمی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در میان صحبت های آقای عراقچی به سفر یک خانواده پاکستانی‌الاصل به عربستان و بازگشت آنها به آمریکا و انجام عملیات تروریستی در این کشور اشاره شد و یادآوری شد که آمریکایی ها به همین بهانه‌ها علیه ما چنین طرحی را تصویب کردند که اعضای کمیسیون نیز تاکید داشتند این مسائل ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و باید در ارتباط با طرف های غربی، این مسئله به آنها گوشزد شود.

جوکار اضافه کرد: آقای عراقچی به اعضای کمیسیون گفت که اگر برجام جلو برود، این مسائل حل می شود و مشکلی برای ما ایجاد نمی کند.

وی در رابطه با قانع‌کننده بودن یا نبودن اظهارات عراقچی برای اعضای کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: در این رابطه رأی‌گیری نشد، اما فضای عمومی جلسه چندان قانع‌کننده نبود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین درباره انتخاب اعضای کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق بوجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: به دلیل اینکه امروز کمیسیون به حد نصاب نرسیده بود، برای این موضوع رأی‌گیری نشد و انتخاب اعضا به جلسه بعد موکول شد.