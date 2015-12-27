اوج دشمنی های ضدانقلاب در فتنه ۸۸ رخ نمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی اول عصر یکشنبه در همایش بصیرتی نقش فرهنگ عاشورایی در زندگی اجتماعی که در اداره کل ورزش و جوانان گلستان برگزار شد گفت: در محیط زندگی اجتماعی و فردی شناخت موضوعاتی که با آنها سر و کار داریم باید در اولویت باشد و تا شناخت نباشد نمی توانیم به موفقیت درازمدت برسیم.

سرهنگ کریمی اول افزود: عالم خلقت بر مبنای شناخت حرکات اجتماعی و فردی استوار است و چنانچه به این شناخت دست پیدا نکنیم ممکن است داشته های خود را از دست بدهیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه شناخت ما را به هدف موردنظر می رساند، بیان کرد: انقلاب اسلامی به عنوان مولفه تاثیرگذار در جهان معاصر است و دنیای کنونی ۳۷ سال این واژه را می شنود و برایش قابل هضم نیست.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی حرف و ادعای جدیدی دارد، تمدن سازی می کند و آرمان های بسیار بلندی به جامعه بشری ارائه می دهد و اگر خودمان این مولفه ها را بشناسیم همراه هستیم و در غیر اینصورت تحت تاثیر بیگانه قرار می گیریم و فتنه گر می شویم.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به جملات رهبر انقلاب درباره جایگاه بصیرت گفت: شمر اگر دارای بصیرت بود و ماهیت حرکت امام حسین (ع) را می فهمید هیچگاه اتفاق کربلا رخ نمی داد.

سرهنگ کریمی اول خاطرنشان کرد: بصیرت نقش اساسی را در هر حرکت اجتماعی و فردی ایفا می کند که ما اگر با این روش پیش برویم آینده زندگی را تضمین می کنیم.

وی به ماجرای سال ۸۸ اشاره و اظهار کرد: اوج دشمنی های ضدانقلاب در قالب فتنه ۸۸ رخ نمایی کرد در حالی که خود فتنه گران می دانستند که تقلبی صورت نگرفته اما با اسم رمز تقلب که از قبل انتخاب برنامه ریزی شده بود به میدان آمدند.

وی خاطرنشان کرد: فتنه گران می خواستند عقده ای که از امام (ره) و رهبری دارند را تخلیه کنند و عزتی را که فرزندان انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس کسب کرده بودند را در مدت هشت ماه به باد دادند.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه اعتبار و منافع کشور نباید قربانی سلایق شود، افزود: ۹ دی به همه دولتمردان می گوید که باید مطیع امر رهبری باشیم و به توانمندی های داخلی تکیه کنیم و چشم مان به دست بیگانگان نباشد.