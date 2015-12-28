عامل انتشار تصاویر مستهجن تلگرامی در ساوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی اصغر طالبی در تشریح این خبر گفت: در پی وصول پرونده ای از دادسرای ساوه به كارشناسان پلیس فتا مبنی بر فعالیت ربات مستهجن با نام معلوم در فضای مجازی و شبكه اجتماعی تلگرام، مشخص شد كه فردی در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر غیر اخلاقی و مستهجن می كند.

وی افزود: کارشناسان فنی پلیس فتا بلافاصله در این خصوص پرونده ای تشکیل و موفق به شناسایی و دستگیری متهم در ساوه شدند.

فرماندهی انتظامی ساوه عنوان کرد: متهم در ابتدا منکر اتهامات خود شد اما به هنگام مواجه با مدارك پلیس فتا به اقدامات مجرمانه خود اعتراف کرد.

طالبی بیان داشت: متهم دلیل خود را از این اقدام كسب درآمد اعلام كرد و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

اعتراف سارقان به ۲۶ فقره سرقت در مركزی

۱۵ سارق روز گذشته در عملیات پلیس استان دستگیر و ۲۶ فقره سرقت در اعترافات آنان كشف شد.

سیامك قاسمی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مركزی در این باره گفت:‌ پیگیری طرح های عملیاتی پلیس استان در برخورد با سارقان با قوت ادامه دارد و كاهش شش درصد سرقت در نه ماهه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بازخوردی از این موضوع است.

وی اضافه كرد: در ادامه طرح های عملیاتی پلیس در روز گذشته در عملیات هایی جداگانه ماموران انتظامی موفق شدند ۱۵ نفر سارق را در شهرهای مختلف استان دستگیر كنند.

قاسمی ادامه داد: در بازجویی های مقدماتی از سارقان ۲۶ فقره انواع سرقت كشف شد و كشف ۱۴ فقره سرقت منزل، اماكن خصوصی و مغازه، كشف سه دستگاه خودروی سرقتی،‌ شش فقره محتویات خودرو و ... از جمله كشفیات پلیس در عملیات روز گذشته بود.

وی خاطر نشان كرد:‌ امنیت اجتماعی پایدار تنها با مشاركت اجتماعی آحاد جامعه محقق می شود و پلیس استان در دستاوردهای خود همواره قدردان شهروندان مسئول پذیر بوده است.

انهدام باند تهیه و توزیع كالای قاچاق در عملیات پلیس مركزی

فرمانده انتظامی استان مركزی از دستگیری پنج قاچاقچی كالا و توقیف چهار كامیون با محموله های قاچاق به ارزش نزدیك به ۱۴ میلیارد ریال در عملیات روز گذشته پلیس این استان خبر داد.

كیومرث عزیزی در این باره گفت: ماموران پلیس آگاهی استان مدتی پیش در تحقیقات دریافتند كه باندی از فعالان تهیه و توزیع كالاهای قاچاق در كشور با دپو كردن مقادیر زیادی كالا در یكی از بنادر جنوبی كشور قصد دارند با چندین دستگاه خودرو نسبت به حمل و جابجایی محموله های قاچاق به مركز كشور اقدام كنند.

فرمانده انتظامی استان مركزی خاطر نشان كرد: با توجه به برآوردهای انجام شده، چندین اكیپ عملیاتی پلیس، محورهای مواصلاتی استان را به صورت نامحسوس تحت مراقبت قرار دادند تا اینكه روز گذشته چهار خودروی كامیون ویژه حمل كالا متعلق به این قاچاقچیان مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن توقیف خودروها، پنج قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

وی تصریح كرد:‌ در بازرسی از این خودرو ها سه هزار و ۹۸۰ دستگاه باطری خودروی سبك، یك هزار و ۷۵۰ تخته پتو، تعداد زیادی كفش كتانی و مقادیر زیادی البسه ورزشی به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال كشف شد و اعضای این باند قاچاق كالا كه با ارائه اسناد و مداركی جعلی متعدد قصد داشتند محموله های قاچاق خود را به مقصد برسانند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.