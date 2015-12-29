نقش مهم امام صادق(ع) در گسترش معارف ناب الهی/بهترین الگوی حوزویان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حضرت امام جعفر صادق رئیس مذهب جعفری (شیعه) در روز ۱۷ ربیع‌الاول سال ۸۳ هجری چشم به جهان گشودند.

در میان امامان معصوم(ع)، برای هیچ‌کدام همانند امام صادق(ع) فرصت و شرایط مساعدی پیش نیامد تا بتوانند در سطح وسیع به انقلاب فرهنگی بپردازند و با تشریح فرهنگ غنی و پرمایه اسلام، بر گسترش این دین آسمانی بیفزایند. ولی برای امام صادق(ع) این فرصت، در گیر و دار کشمکش‌ها و رودررویی بنی‌امیه و بنی‌عباس و جنگ قدرت به دست آمد.

آن بزرگ‌مرد علم و عمل از این فرصت استفاده کامل کرد و اسلام و فقهِ آن را از دیدگاه ائمه اهل بیت(ع) معرفی نمود و با تربیت شاگردان بسیار و برجسته، حیات تازه‌ای به اسلام و مسلمین بخشید و فرهنگ ناب تشیّع را که از متن اسلام محمدی و علوی نشأت گرفته بود به جهانیان عرصه کرد.

امام صادق(ع) به عنوان رییس مذهب جعفری حوزه علمیه اسلامی در سطح عمیق و وسیع تشکیل داده و علوم اسلامی را تدریس می‌نمودند. در این حوزه، چهار هزار نفر به فراگیری علوم آل محمد(ص) می‌پرداختند و حضرت در این زمان، اسلام اصیل را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی‌امیه و بنی‌عباس آشکار ساختند.

شاگردان امام صادق(ع) منحصر به شیعیان نبودند، بلکه پیروان سنت و جماعت نیز از مکتب آن حضرت برخوردار می‌شدند، پیشوایان چهارگانه اهل سنت بلا واسطه یا با واسطه شاگرد امام صادق(ع) بودند.

ابوحنیفه در رأس این پیشوایان قرار دارد که به گفته خودش، دو سال شاگرد امام بوده و اساس علم و دانشش از این دو سال است.

امام جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب(ع) ششمین امام شیعیان به عنوان رئیس مذهب جعفری در بین مردم شناخته شدند و رهبری فکری و سیاسی شیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه را بر عهده داشتند.

روایت‌های رسیده از امام صادق(ع) در مسائل مختلف فقهی و کلامی مجموعه‌ای گسترده و متنوع است و برای همین است که مذهب شیعه را مذهب جعفری خوانده‌اند.

امروز روحانیون و طلاب به عنوان شاگردان امام صادق(ع) که میراث دار حضرت در علوم مختلف می‌باشند، باید عین پایبندی به فقه جعفری، در علوم مختلف مورد نیاز بشریت تخصص‌های لازم را کسب کنند؛ چرا که نیازمندی‌های مختلف جدیدی در جهان امروز به وجود آمده که باید حوزه‌های علمیه با تأسی از مکتب امام صادق(ع) و تولید علم، پاسخ گوی نیازهای جوامع بشری باشند.

حوزه‌های علمیه کنکاش‌های پژوهشی امام صادق(ع) را الگوی خویش قرار دهند

آیت الله محسن حیدری آل کثیر، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ائمه(ع) الگو و اسوه شیعیان هستند که هرکدام در یک بعدی از ابعاد ظهور پیدا کردند، امام حسین(ع) در بعد پایداری دین خدا اهل و عیال و بستگان خویش را فدا کردند و اسوه جهاد و شهادت شد و امام صادق(ع) در بعد ترویج علوم مختلف به نشر معارف اهل بیت(ع) پرداختند.

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی ششمین امام همام در زمینه گسترش معارف ناب الهی ادامه داد: در دوران امام صادق(ع) به خاطر شرایط ویژه‌ای که حاصل شد ششمین پیشوای شیعیان به نشر علوم دینی و معارف الهی پرداختند که از این جهت افتخار حوزه‌های شیعه این است که خود را منصوب به امام صادق(ع) می‌دانند، امروز حوزه‌های علمیه وظیفه دارند تا در زمینه‌های فقه، اصول، کلام و حدیث کنکاش‌های پژوهشی امام صادق(ع) را الگوی خویش قرار دهند.

امام صادق(ع) با بهره‌گیری از اختلافات بنی‌امیه به تثبیت معارف اهل بیت(ع) پرداخت

آیت الله حیدری با بیان اینکه تغییر حکومت و اختلافات داخلی بنی‌امیه سبب شد امام صادق(ع) برنامه‌های علمی و دینی خود را به خوبی دنبال کند، اظهار داشت: دوران امامت ششمین امام همام با سال‌های آخر عمر حکومت بنی‌امیه تقارن داشت که بر اثر بروز انقلاب‌های پی‌درپی فرصت رصد امام صادق(ع) را نداشتند و امام(ع) از این فرصت تاریخی استفاده کرد و به ترویج و تثبیت معارف اهل بیت(ع) پرداخت.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: پس از سقوط بنی‌امیه حکومت بنی عباس که یک حکومت نونهالی بود توانایی مقابله با امام صادق(ع) را نداشت چون هرگونه اقدامی علیه ششمین امام شیعیان زمینه سقوط این حکومت را ایجاد می‌کرد و دستگیری و مقابله با صادق آل محمد(ص) سبب از دست رفتن آبرو و اعتبار آن‌ها نزد مردم می‌شد.

بیش از چهار هزار نفر از مکتب امام صادق(ع) بهره علمی و دینی بردند

وی با بیان اینکه امام صادق(ع) دل‌های تشنه به مکتب اهل بیت(ع) را با معارف الهی سیراب کردند و در مسیر گسترش معارف ناب الهی گام‌های مهمی برداشتند، عنوان کرد: بر اثر انحرافات و برداشت‌های غلط و تشویق بنی‌امیه و بنی عباس برای افزایش و تکثر مذاهب متعدد برای مقابله با مکتب اهل بیت(ع) و به حاشیه بردن آن، مذاهب زیادی ایجاد شد که این موضوع سبب شد مردم تشنه حقایق شوند و هنگامی که امام صادق(ع) به تأسیس دانشگاه پرداختند مردم به سوی ایشان آمدند و زمینه تربیت بیش از چهار هزار شاگرد توسط این امام همام فراهم شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام صادق(ع) شاگردان زیادی را تربیت کردند که در زمینه‌های علمی مختلف صاحب نظر بودند، تصریح کرد: این امام همام شاگردان بسیاری زیادی داشتند که اسامی آن‌ها در کتاب رجال آمده و همچنین غیر از این چهار هزار نفر ایشان شاگردانی را تربیت کرده بودند که مقام علمی امام صادق(ع) زمینه جذب آن‌ها به مکتب اهل بیت(ع) شده بود.

آیت الله حیدری با بیان اینکه شاگردان امام صادق(ع) از فرقه و گروه‌های مختلفی بودند، افزود: مذاهب اربعه اهل سنت به صورت مستقیم و غیر مستقیم جزو شاگردان امام صادق(ع) بودند و غیر از شیعیان اهل سنت و مذاهب مختلف نیز از علم ششمین امام همام بهره‌مند شدند.