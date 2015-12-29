مبادله اورانیوم ایران با روسیه انجام شد/ اجرای برجام تا پایان دی

به گزارش خبرنگار مهر بهروز کمالوندی در گفتگو با شبکه خبر سیما، با اشاره به آغاز فرآیند مبادله اورانیوم غنی شده با کیک زرد میان ایران و روسیه، اظهار داشت: با این فرآیند، ما عملا به باشگاه صادرکننده مواد هسته ای وارد شده ایم.

وی با بیان اینکه کار مبادله اورانیوم با کیک زرد به دفعات باید انجام می شد، تصریح کرد: این کار را به نحوی انجام دادیم که همه مواد مورد نظرمان را قبل از اینکه محموله را بدهیم، تحویل گرفتیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور خاطرنشان کرد: دیروز ۶۰ تن کیک زرد را که علاوه بر مواد قبلی بوده، دریافت کردیم و در مجموع ۲۰۰ هزار کیلوگرم کیک زرد گرفته ایم که قدم بزرگی برای اجرای برجام است.

کمالوندی با بیان اینکه این معامله نتیجه کار حساب شده چند ماه اخیر در سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه بوده است، ادامه داد: در حال حاضر ذخایر خوبی در کیک زرد داریم، چراکه کشور ما به لحاظ منابع اورانیوم کشور ثروتمندی نیست و وضعیت ما مانند کشوری است که پالایشگاه دارد اما نفت ندارد؛ بنابراین داشتن ذخایر کیک زرد به تنهایی اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که معامله خوش سودی به نحو احسن انجام شده و بعد از دریافت محموله اجازه دادیم که کشتی حامل مواد غنی شده ما به سمت مقصد برود.

هسته میانی قلب راکتور اراک بزودی خارج می‌شود

معاون بین الملل و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه سه کار اصلی در جریان اجرای برجام باید انجام شود اظهار داشت: نخستین کار، کاهش تعداد سانتریفیوژها بوده که تقریبا روند پایانی را می گذراند؛ دومین گام مبادله مواد غنی شده که دیروز به سرانجام رسید و گام سوم بازطراحی راکتور اراک است که در این رابطه قراردادی امضا شده و مقدمات کار فراهم شده و قرار است قراردادهای جانبی نیز امضا شود.

کمالوندی ادامه داد: پرونده «پی ام دی» (مسائل گذشته و حال پرونده هسته‌ای ایران) نیز به نحو احسن بسته شد و لذا همه شرایط فراهم شده است که به زودی و در قدم آخر، بیرون آوردن هسته میانی قلب راکتور اراک انجام شود.

وی با بیان اینکه بخش اصلی راکتور آب سنگین اراک باقی می ماند افزود: هسته مرکزی قرار است توسط همکاران ما بازطراحی شود که طراحی های مفهومی آن صورت گرفته است. با بازطراحی صورت گرفته، مازاد آب سنگین تولیدی به خارج از کشور صادر می شود که به این ترتیب به جمع سه کشور صادرکننده آب سنگین ملحق می‌شویم.

روز اجرای برجام، کمتر از یک ماه دیگر می‌رسد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور درباره زمان تکمیل اقدامات طرفین در اجرای برجام و فرارسیدن «روز اجرای برجام» گفت: این مسئله به نحو زیادی به اقداماتی بستگی دارد که ما انجام می دهیم چون آنها اقداماتشان را انجام داده اند و الان منتظرند که آژانس اعلام کند که ایران تعهداتش را انجام داده است که در این صورت به طور اتوماتیک روز اجرای برجام فرا می رسد.

کمالوندی در همین رابطه تصریح کرد: ما پیش بینی اواخر دی ماه را داشتیم که هنوز هم در همان مسیر هستیم که به طور کلی می توان گفت، کمتر از یک ماه دیگر روز اجرا فرا می رسد.

عهدشکنی کنند، به سرعت به نقطه قبل برمی‌گردیم

وی همچنین در رابطه با مقابله با عهدشکنی غربی ها در اجرای برجام و لغو تحریم ها گفت: قطعا برنامه هسته ای ما برای همیشه صلح آمیز خواهد بود، اما پیش بینی کرده ایم که اگر بدعهدی شود، به سرعت و در کوتاه ترین زمان به شرایطی بهتر از شرایط قبل بازگردیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور تصریح کرد: طرف غربی نیز به خوبی متوجه این موضوع شده و شاید جای این نباشد که به جزئیات اشاره کنم اما با راحتی می توانیم با سانتریفیوژهای پیشرفته و با افزایش ظرفیتی که نسبت به سال قبل داشته ایم، در صورت بدعهدی طرف مقابل در کوتاه ترین زمان ممکن به شرایطی بهتر از قبل برسیم.