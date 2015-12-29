مبادله اورانیوم ایران و روسیه با همکاری ۳ کشور دیگر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدینژاد مدیرکل امور سیاسی و امنیت بینالمللی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هستهای در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است، با اشاره به پایان روند انتقال اورانیوم غنیشده و دریافت کیک زرد، نوشته است: طی روز گذشته یکی از سختترین مفاد برجام در یکی از پیچیدهترین عملیات نقل و انتقال ذخایر اورانیوم به و از ایران به اجرا درآمد.
این عضو تیم مذاکره کننده هستهای با ذکر این نکته که اجرای این عملیات حداقل حاصل دو ماه کار شبانه روزی بود، یادآور شد: اجرای این عملیات پیچیده در هماهنگی با روسیه و قزاقستان صورت گرفت. نروژ و آذربایجان نیز در این عملیات مهم نقش داشتند.
وی افزود: در این عملیات ایران حدود ۹ تن ذخایر اضافی اورانیوم غنی شده و همچنین ضایعات مربوط به صفحات سوخت تولید شده خود را به کشور روسیه فروخت و بر اساس قیمت استاندارد بینالمللی معادل آن از روسیه کیک زرد خریداری و وارد کرد.
بعیدینژاد توضیح داد: به اضافه بر اساس ترتیبات تفاهم شده صفحات نیمه ساخته سوخت هستهای نیز در روسیه نگهداری و با اعلام نیاز ایران جهت تکمیل با وساطت آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورمان باز گردانده میشوند.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب برای اولین بار با یک قدم بلند کشورمان به جمع صادر کنندگان مواد غنی شده هستهای پیوست. با پیوستن کشورمان به صادرکنندگان سوخت هستهای تمام صنعت هستهای کشورمان به تعریف جدیدی در تبیین هدف گذاری خود با تعاریف متعارف صنعتی و تجاری جهان دست یافت و به نوعی از یک عملیات دور که بر محور غنی سازی و انبار آن در داخل بود رهایی یافت.
بعیدینژاد تصریح کرد: برای اولین بار پس از آغاز به کار سوخت هستهای در ایران، فرآیند غنی سازی در ایران وجههای کاملا تجاری و صنعتی پیدا کرد. این در حالی است که تجارت مواد غنی شده سوخت هستهای در دنیا تنها در انحصار کشورهایی به اندازهی کف یک دست میباشد. این اولین عملیات فروش مواد غنی شده سوخت هستهای از سوی ایران در بازارهای بینالمللی میباشد.
وارد کردن ۲۰۰ تن کیک زرد مرغوب از روسیه و قزاقستان
وی اضافه کرد: در عملیات تکمیلی، همچنین به طور همزمان ایران توانست مجموعا در دو بخش ۲۰۰ تُن کیک زرد از مرغوبترین نوع آن در جهان از روسیه و قزاقستان وارد کند که بعد از آخرین واردات کیک زرد در قبل از انقلاب اسلامی از آفریقای جنوبی، اولین حجم واردات کیک زرد به کشورمان میباشد.
بعیدینژاد خاطرنشان کرد: برای آنکه تصوری از حجم قابل ملاحظه ۲۰۰ تُن واردات کیک زرد به کشور داشته باشید فقط باید در نظر بگیرید که کل میزان کیک زرد مصرف شده در فرآیند غنی سازی ایران از ابتدای آغاز غنی سازی تا امروز بالغ بر ۱۲۰ تُن کیک زرد بوده است. با این واردات ذخایر کیک زرد، پیشبرد تمامی برنامه غنی سازی کشورمان تا سالهای طولانی تضمین شده است.
عضو تیم مذاکره کننده هستهای در پایان نوشت: این عملیات در شرایطی اجرا شده است که واردات کیک زرد توسط ایران بر اساس قطعنامه های موجود شورای امنیت ممنوع میباشد. دست مریزاد به آقایان دکتر ظریف و دکتر صالحی که هدایت این عملیات پیچیده را بر عهده داشتند. تبریک، تبریک به ملت ایران
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