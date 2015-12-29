معصومه ذباح نویسنده «شب بخیر کوچولو» درگذشت

میلاد شیدایی فرزند معصومه ذباح با اشاره به چگونگی درگذشت این نویسنده برنامه های رادیویی و تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: امروز سه شنبه هشتم دی ماه ساعت ۹ صبح مادرم بعد از حدود سه سال که به بیماری سرطان دچار شده بود در بیمارستان سجاد درگذشت.

شیدایی با اشاره به اینکه مادرش تا هفته های اخیر به فعالیت خود در حوزه نویسندگی ادامه می داده است، اظهار کرد: مادر تا سه هفته پیش برای برنامه «قاصدک» در شبکه سلامت و همچنین برنامه «شب بخیر کوچولو» متن هایی را بیان می کرد و چون قادر به نوشتن نبود ما به جای او می نوشتیم و به برنامه سازان تحویل می دادیم اما امروز صبح بعد از تحمل سه سال بیماری درگذشت.

«بوی گل آفتاب» و «شب‌بخیر كوچولو» در شبكه‌های سراسری و «قصه‌های ظهر جمعه» رادیو قرآن و «ورزش، نشاط، كودک» در رادیو ورزش و برنامه «قطار قطار ستاره» از گروه جامعه و «زندگی صدای آشنا» نمونه‌ای از كارهای او به عنوان سردبیر و نویسنده است.

مراسم تشییع این نویسنده فردا چهارشنبه نهم دی ماه در بهشت زهرا(س) انجام خواهد شد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت عرض می‌کند.