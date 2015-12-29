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۸ دی ۱۳۹۴، ۲۳:۰۷

معصومه ذباح نویسنده «شب بخیر کوچولو» درگذشت

معصومه ذباح نویسنده «شب بخیر کوچولو» درگذشت

معصومه ذباح نویسنده برنامه رادیویی «شب بخیر کوچولو» امروز هشتم دی ماه به دلیل بیماری سرطان درگذشت.

میلاد شیدایی فرزند معصومه ذباح با اشاره به چگونگی درگذشت این نویسنده برنامه های رادیویی و تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: امروز سه شنبه هشتم دی ماه ساعت ۹ صبح مادرم بعد از حدود سه سال که به بیماری سرطان دچار شده بود در بیمارستان سجاد درگذشت.

شیدایی با اشاره به اینکه مادرش تا هفته های اخیر به فعالیت خود در حوزه نویسندگی ادامه می داده است، اظهار کرد: مادر تا سه هفته پیش برای برنامه «قاصدک» در شبکه سلامت و همچنین برنامه «شب بخیر کوچولو» متن هایی را بیان می کرد و چون قادر به نوشتن نبود ما به جای او می نوشتیم و به برنامه سازان تحویل می دادیم اما امروز صبح بعد از تحمل سه سال بیماری درگذشت.

«بوی گل آفتاب» و «شب‌بخیر كوچولو» در شبكه‌های سراسری و «قصه‌های ظهر جمعه» رادیو قرآن و «ورزش، نشاط، كودک» در رادیو ورزش و برنامه «قطار قطار ستاره» از گروه جامعه و «زندگی صدای آشنا» نمونه‌ای از كارهای او به عنوان سردبیر و نویسنده است.

مراسم تشییع این نویسنده فردا چهارشنبه نهم دی ماه در بهشت زهرا(س) انجام خواهد شد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت عرض می‌کند.

کد مطلب 3012553
عطیه موذن

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    نظرات

    • چه اهمیتی داره ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      واقعا سرطان داره بیداد میکنه اما کسی عین خیالشم نیست هوای آلوده آب آلوده غذای نامناسب مرغ هورمونی سبزیجات شیر ماست و ... مرگ خاموش مردم تو کلانشهرها
    • معصومه ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      وقتی امروز از تو رادیو شنیدم خیلی متاسف و ناراحت شدم داشتم می رفتم سرکار .. ما بچگیامون رو با شنیدن رادیو و برنامه هاش روزگار سپری می کردی (صبح جمعه با شما- قصه ظهر جمه - شب به خیر کوچولو و ... ) خدا رحمتشون کنه و به خانواده این هنرمند صبر بده .. نبود مادر و یک زن موفق و تاثیر گذار توی جامعه ی خیلی دردناک ...خیلی زود بووود ..
    • فرزاد ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      خیلی ناراحت شدم خدا رحمتش کنه یادش گرامی
    • شیدایی ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      خیلی زود بود و بسیار دردناک، خدا روحشان را شاد کند
    • علیرضا ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      روحش شاد. خاطره ساز بود.
    • پونه ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      خداوند قرین رحمتش کند روحش شاد و یادش گرامی...صدای بسیار زیبایی داشت
    • آیدا قاسمی ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
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      تسلیت وازه ی کوچکی در برابر مرگ هنرمند عزیزمان خانم معصومه زباح است. از خداوند متعال برای خانواده ان مرحوم طلب صبر و شکیبایی دارم. خدا رحمت کند.
    • فاطمه ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
      0 0
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      خیلی متاثر شدم . حقیقتا بانوی نازنینی بودند . هنوز صدای گرم و مهربونشون تو گوشمه . خدا رحمتشون کنه . خیلی خیلی دوست داشتنی و عزیز بودند. ازهمین حالا دلم برا صداشون تنگ شده. خدا بیامرزدشون
    • B , A ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ایشون از اقوام من بودن. زنی فوق العاده خوش اخلاق و خوش رو و در عین حال مادری مهربان برای فرزندانش. خداوند رحمتشون کنه، جایگاهشون بهشت
    • شهره کرمانی ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی متاسف شدم از درگذشت این بانوی عزیز ، استاد گرامی و فرهیخته. از شاگردای ایشون هستم در دوره ی مربی گری مهد کودک. حرفای ایشون هیچ وقت یادم نمیره. می گفتند شاد باشید . می گفتند اخبار نگاه نمی کنن به دلیل خبرای ناگواری که انعکاس میده. می فرمودند به کارتون خیلی علاقه دارند خصوصا کارتون گوسفندا. می فرمودند چه خوبه اگه قراره کمکی به مستمندی بکنید ، به بچه های دار التادیب کمک کنید و برای اونا هدیه بگیرید چون خیلی نیاز به محبت دارند. از خانواده ی عزیزشون زیاد یاد می کردن خصوصا از پسر کوچیکشون.

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