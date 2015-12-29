عربستان و ترکیه شورای همکاری های راهبردی تشکیل دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه عربستان سعودی از همکاری کشورش با ترکیه در حوزه نظامی خبر داد.

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی با اعلام این خبر گفت کشورش در قراردادی جدید با ترکیه برای تقویت قوای نظامی خود در تشکیل شورای همکاری راهبردی توافق کرده است.

به گفته الجبیر یکی از مهمترین اهداف تشکیل این شورا علاوه بر تقویت قوای نظامی عربستان، افزایش زیرساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری است.

این قرارداد در سفر یک هیئت بلند پایه از مقامات ترکیه به ریاض بین دو کشور امضا شده است. امضا کنندگان این قرارداد رجب طیب اردوغان و پادشاه عربستان هستند.

از کارهای اصلی این شورا بررسی زمینه های سرمایه گذاری در حوزه های انرژی، تجارت، اقتصاد، امنیت و تجهیزات نظامی است.