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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

نصب سیستم‌های هوشمند در جاده‌هابرای کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان

نصب سیستم‌های هوشمند در جاده‌هابرای کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان

خرم آباد - معاون وزیر راه و شهرسازی از نصب سیستم های هوشمند برای کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان درجاده ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یک مجتمع خدماتی - رفاهی اظهار داشت: احداث مجتمع های خدماتی - رفاهی یکی از سیاست های معاونت راهداری وزارت راه و شهرسازی است تا از این طریق رانندگان و کاربران جاده نیازهای خود را تامین کنند.

وی با بیان اینکه مجموعه مجتمع های بین راهی به ارتقاء ایمنی راه ها کمک می کند، عنوان کرد: در اولویت های راه ها سیاست اول ما ارتقای ایمنی راه ها است که کارهای زیرساختی مانند تجدید خط کشی، اصلاح شانه و شیب جاده و... که به ایمنی راه ها کمک می کند در دستور کار ماست.

معاون وزیر راه و شهرسازی به استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل برای کنترل رفتارهای پرخطر در محورهای کشور اشاره کرد و ادامه داد: سرمایه گذاران از فرصت ایجاد مجتمع های بین راهی استفاده کنند چرا که هم منافع اقتصادی و هم به دلیل کمک به ایمنی باقیات صالحات دارد.

کشاورزیان به صحبت فرماندار دوره چگنی مبنی بر ایجاد تالار در فاز دوم این مجتمع اشاره کرد و افزود: احداث تالار جزو خدمات بین راهی تلقی نشده و با اهداف ایمنی مغایرت دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به جای تالار مراکز اقامت موقت در فاز بعدی این مجموعه پیش بینی شود چراکه سیاست ما این در مجتمع های بین راهی اجازه ساخت تالار نمی دهیم.

 

کد مطلب 3013216

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