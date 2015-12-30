به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی ظهر چهارشنبه در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: ایران بزرگترین تولید کننده مرغ در خاورمیانه است و با وجود اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی مرغ (۵.۶ میلیارد دلار) با کشورهای حاشیه ایران است ولی صادرات ایران حدود ۱۰۰ میلیون دلار (۱.۷درصد) است.

وی بیان داشت: متاسفانه ایران سهم چندانی از این صادرات ندارد.

مسئول کمیته دام، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان بیان داشت: تولید استان اصفهان در زمینه دام و طیور و آبزیان سالیانه ۶۴ هزار تن گوشت قرمز، ۱۶۵ هزار تن گوشت سفید مرغ و سایر ماکیان،۹۲ هزار تن تخم مرغ و حدود ۱۴ هزار تن ماهی است.

وی تصریح کرد: تولید کنندگان محصولات دامی بایستی نگاه ویژه به صادرات محصولات خود داشته باشند.

بابایی اعلام کرد: سرانه مصرف آبزیان در جهان ۱۹ کیلوگرم در سال، در کشورهای توسعه یافته ۴۰ کیلوگرم در سال و در ایران ۸.۹ کیلوگرم در سال است که نشان می‌دهد باید به افزایش تولید، مصرف سرانه، ارزش افزوده و صادرات توجه بیشتری شود.

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه خواستار ایجاد گفتمان ملی آب در سطح کشور و استان شد و گفت: آب مسئله‌ای نیست که به سادگی از کنار آن بگذریم بلکه باید با تعامل و همکاری اجازه ندهیم مسئله تبدیل به بحران شود.

سید رسول رنجبران بیان داشت: با ایجاد بسترهای لازم می‌توان قسمتی از نیاز داخلی در خصوص محصولات كشاورزی را در چارچوب مصوبه كشت فراسرزمینی در كشور هدف تولید کنیم.

وی افزود: با توجه به مزیت‌های نسبی محصولات كشاورزی استان اصفهان، با برندسازی و مطابق استاندارهای بین‌المللی زمینه را برای صادرات پایدار بایستی فراهم کرد.

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: با اعتقاد بر اینكه آب برای نسل های آینده است، با تولید محصولات كم آب اشتغال داخلی افزایش یافته و محصولات پرآب كشاورزی از طریق واردات تامین شود.