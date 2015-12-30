باید جلوی رشد حاشیه نشینی در چابهار را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری که به منظور شرکت در همایش ملی بیماری های شایع گوارش، کبد و تغذیه کودکان به چابهار سفر کرده است؛ عصر امروز در بازدید از نقاط حاشیه نشینی در چابهار به خبرنگار مهر گفت: متولیان حوزه سلامت معضل حاشيه نشينی را در آغاز فاز دوم طرح تحول نظام سلامت، در صدر برنامه‌ريزی های خود قرار داده اند و در دو محور تدوين استراتژی كلان و راهبردی و برنامه‌ريزی خرد در حوزه بهداشت اقدامات موثری را انجام دادند.

وی افزود: در محور نخست، برون رفت از مسئله حاشيه نشينی و به‌ ويژه معضلات ناشی از بحران بهداشت و سلامت، نيازمند تدوين استراتژی و برنامه فرابخشی مبتني بر آمايش سرزمين است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: سپس برای برون رفت از مشكلات ناشی از حاشيه نشينی نيازمند تدوين برنامه برای جلب مشاركت همگانی هستيم.

سیاری بیان کرد: مرحله دوم طرح تحول بهداشت شش برنامه و هشت طرح دارد، طبق آمار در کشور ۱۰ میلیون و صد هزار نفر حاشیه نشین و چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر داریم که روی هم حدود ۱۵ میلیون جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: باید اطمینان پیدا کنیم که این تعداد به خدمات مراقبت‌های اولیه دسترسی دارند تا آن موقع بتوانیم به نقطه مطلوب برنامه های کنترلی در حاشیه شهرها دست پیدا کنیم.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت تاکید کرد: تامین دسترسی مناسب به خدمات سطح اول و سلامت عمومی هدفی است که طرح تحول نظام سلامت در مرحله دوم دنبال می‌کند؛ به عبارت دیگر تکمیل شبکه سلامت در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک خدمات فعال و رایگانی را به خانواده‌ها ارائه خواهد کرد.

دکتر سیاری با بیان اینکه نظام سلامت درصدد تکمیل شبکه سلامت است، افزود: محور کار ما "کارشناس مراقبت سلامت" است که هر یک کارشناس چهار هزار نفر از جمعیت را تحت پوشش قرار می‌دهد و مراقبت‌های اولیه ادغام یافته را به صورت فعال ارائه خواهند داد.

وی افزود: در عرصه جدید علوم پزشکی، پزشکان با انسان های سالم بیشتر سر و کار دارند تا انسان های بیمار، آنان باید از سلامتی جامعه و سلامتی مردم مراقبت کنند تا مردم بیمار نشوند.

جلوی رشد حاشیه نشینی در چابهار را باید گرفت

وی با اشاره به شرایط حاشیه نشینی در چابهار اظهار داشت: بیش از یک پنجم جمعیت این استان در سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه شهرها زندگی می کنند که این خود خطری بالقوه و نهادینه در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی در روستاها و شهرهای استان است و مبارزه با آن اهتمام جدی را می طلبد.

معاون وزیر بهداشت افزود: معضل حاشیه نشینی چابهار از حد طبیعی و عادی خارج شده است و باید برای رفع این معضل نگاهی ملی و فرابخشی لحاظ شود.

سیاری اظهار داشت: رشد حاشیه نشینی در چابهار، که رهبری معظم انقلاب و دولت نگاه ویژه ای به آن دارند، نگران کننده است و مشارکت جدی تمامی دستگاها و سازمان های مرتبط را برای سامان دهی و سازمان دهی و رفع این معضلات می طلبد و باید با همفکری این معضل را هر چه زودتر که در راه رشد و توسعه منطقه اثر گذاشته، رفع کرد.