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۹ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۱۳

وزیر ورزش حکم رئیس فدراسیون تنیس روی میز را صادر کرد

وزیر ورزش حکم رئیس فدراسیون تنیس روی میز را صادر کرد

وزیر ورزش و جوانان حکم مهرداد علی قارداشی رئیس جدید فدراسیون تنیس روی میز را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، پس از برگزاری مجمع انتخاباتی  شانزدهم آبان فدراسیون تنیس روی میز علی قارداشی با اکتریت آرا به عنوان رئیس فدارسیون برگزیده شد که بخاطر دو شغله بودن و منع قانونی ،حکم ریاست وی پس از استعفای وی از مدیریت باشگاه فرهنگی - ورزشی هما از سوی دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان  صادر شد.

متن نامه دکتر گودرزی به شرح زیر می باشد :

جناب آقای مهرداد علی قارداشی

 به استناد بند ۴ ماده ۷ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رای مجمع مورخ ۱۶ /۸ / ۹۴  فدراسیون تنیس روی میز و در جهت اجرای ماده ۱۰ اساسنامه ، به موجب این حکم به مدت ۴ سال به عنوان رییس فدراسیون تنیس روی میز منصوب می گردید.

 انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرایی امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید :

۱-      استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده

۲-       توجه به هیاتهای استانی و رفع مشکلات و موانع فعالیت آنها

۳-      همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه ی رشته

۴-      ایجاد نظام مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها

۵-      سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود

 امید است به اتکال  به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشد.

کد مطلب 3013420
رضا خسروي

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