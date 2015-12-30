وزیر ورزش حکم رئیس فدراسیون تنیس روی میز را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، پس از برگزاری مجمع انتخاباتی شانزدهم آبان فدراسیون تنیس روی میز علی قارداشی با اکتریت آرا به عنوان رئیس فدارسیون برگزیده شد که بخاطر دو شغله بودن و منع قانونی ،حکم ریاست وی پس از استعفای وی از مدیریت باشگاه فرهنگی - ورزشی هما از سوی دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان صادر شد.

متن نامه دکتر گودرزی به شرح زیر می باشد :

جناب آقای مهرداد علی قارداشی

به استناد بند ۴ ماده ۷ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رای مجمع مورخ ۱۶ /۸ / ۹۴ فدراسیون تنیس روی میز و در جهت اجرای ماده ۱۰ اساسنامه ، به موجب این حکم به مدت ۴ سال به عنوان رییس فدراسیون تنیس روی میز منصوب می گردید.

انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرایی امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید :

۱- استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده

۲- توجه به هیاتهای استانی و رفع مشکلات و موانع فعالیت آنها

۳- همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه ی رشته

۴- ایجاد نظام مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها

۵- سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود

امید است به اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشد.