نیکلاس هاپتون؛ عامل رونق گردشگری قطر در چهارراه استانبول

گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: سرانجام پس از چهار سال انجماد نسبی در روابط ایران و انگلیس، گویا لحظه گسترش روابط فرا رسیده چون بعد از سفر «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس، به ایران که در ماه آگوست انجام شد و اعلام بازگشایی مجدد سفارتخانه های دو کشور در تهران و لندن، اکنون انگلیس کاردار جدیدی را در ایران معرفی کرده است.

این کاردار جدید «نیکلاس هاپتون» نام دارد که پیش از این به عنوان سفیر در کشورهای یمن و قطر حضور داشته است. هاپتون در این پست جدید جایگزین «آجای شارما» شده و شارما نیز قرار است از این پس به عنوان سفیر در قطر حضور داشته باشد.

هاپتون در زمان اعلام این خبر ابراز امیدواری کرده که بتواند در مسیر افزایش روابط ایران و انگلیس گام های رو به جلویی بردارد. هاپتون از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به عنوان سفیر بریتانیا در یمن و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ سفیر انگلیس در قطر بوده است. وی همچنین به عنوان دیپلمات در مراکش، فرانسه، و ایتالیا حضور داشته و البته پیش از رسیدن به مقام سفارت در قطر و یمن، مدتی را نیز در این دو کشور به عنوان دیپلمات حاضر بوده است.

وی دانش آموخته دانشگاه کمبریج و همچنین دانشکده سن آنتونی آکسفورد است و از سال ۱۹۸۹ کارمند وزارت خارجه انگلیس بوده است.

نظر هاپتون در مورد ایران

هاپتون پیش از سفر به تهران و آغاز فعالیت خود در ایران، در مصاحبه با «دوحه نیوز» در مورد ایران گفته است: به اعتقاد من در سال های آینده و به تبع توافق هسته ای انجام شده میان تهران و کشورهای ۱+۵، ایران باید نقش بیشتری در مدیریت سیاست های منطقه داشته باشد.

به نوشته دوحه نیوز، کاردار جدید انگلیس در ایران توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ را یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک می داند.

هاپتون در مورد نقش ایران در منطقه نیز می گوید: این نکته مهم است که ایران نقشی مسئولانه و سازنده را ایفا کرده و به حل بحران در عراق و سوریه کمک کند؛ دولت انگلیس از این امر حمایت می کند.

از مهمترین خصوصیات هاپتون می توان به این نکته اشاره کرد که وی به صنعت گردشگری علاقه خاصی دارد به نحوی که دوحه نیز وی را عامل افزایش تعداد گردشگران انگلیسی در قطر می داند و خود هاپتون نیز به جانشینش در قطر توصیه می کند که همکاری های گسترده ای با مقامات قطری برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در این کشور داشته باشد.