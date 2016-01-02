محمدتقی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به برفگیر بودن محورهای ارتباطی نهاوند و کوهستانی بودن منطقه، احتمال وقوع حوادث در فصل زمستان بیشتر میشود.
وی از آمادهباش یک اکیپ ثابت در محور فیروزان و ۲ اکیپ سیار در پایگاه جمعیت هلالاحمر شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: با تدابیر اندیشیده شد و آموزش امدادی نیروهای محلی و روستایی، زمستان امسال مانند سال گذشته مشکل غیرقابلکنترلی در محورهای نهاوند پیش نخواهد آمد.
محمدتقی شهبازی اضافه کرد: علاوه بر نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر شهرستان ۵۰۰ نیروی محلی- روستایی آموزش لازم را برای مدیریت بحران کسب کردهاند تا در فاصله رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه اقدامات اولیه از قبیل کنترل افراد حاضر درصحنه و رسیدگی به افراد مصدوم را انجام دهند.
وی اظهار داشت: تمامی ساکنان روستاهایی که دارای کمیته بحران هستند با همکاری دهیاران، آموزش مقدماتی برای مقابله با بحران را کسب کردهاند.
وی محور نهاوند- نورآباد را از حادثهخیزترین مناطق این شهرستان عنوان کرد و گفت: برای مدیریت حوادث احتمالی و خدماترسانی به مسافران درراه مانده، راهدارخانه «خانه گرین»، حسینیه روستای «وراینه» و سایر مساجد بینراهی در این محور به وسایل گرمایشی مجهز شدهاند و آمادگی کامل برای مدیریت بحران و اسکان اضطراری مسافران وجود دارد.
وی با هشدار به مسافران درباره رعایت نکات ایمنی برای سفر در جادهها، اظهار داشت: افراد حتیالمقدور از سفرهای غیرضروری بپرهیزند و در صورت لزوم به انجام سفر، سوخت خودرو را کامل کرده و وسایل گرمایشی مانند پتو، لباس کافی و مواد غذایی همراه داشته باشند.
