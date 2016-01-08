فرشید جلیلی که در بخش صداگذاری انیمیشن «بازگشت» به کارگردانی محمد همدانی فعالیت دارد درباره این بخش کار به خبرنگار مهر گفت: در پروژه «بازگشت» برای اولین بار در ایران بیش از ۵۰ درصد افکت‌های صوتی در فولی استیج توسط آرتیست‌ها شبیه سازی و کار در یک فضای آکوستیک ضبط شده است تا نزدیکترین صداها را به همراه جزئیات متناسب با آنچه در تصویر وجود دارد، داشته باشیم.

وی ادامه داد: این فیلم انیمیشن سرشار از جلوه های ویژه تصویری است که لازم بود طراحی صدا و ساخت SFX های متناسب با این صحنه ها انجام شود و به همین دلیل این پروژه برای من و تیم طراحان صدا به واقع پیچیده ترین و به عبارتی سنگین ترین پروژه ای بوده که طی ۸ سال اخیر فعالیت ما کار شده و تا کنون نزدیک ۲ ماه برای مراحل مختلف آن وقت صرف شده است.

جلیلی درباره فضای این انیمیشن و سختی طراحی صدا برای آن توضیح داد:‌ تعدد سکانس های پر تحرک و همراه با تعقیب و گریز و پر کاراکتر، سکانس های جنگی سنتی با ادوات مختلف در لوکیشن های خاص و متفاوت و کاراکترهای فانتزی همگی باعث پیچیده تر شدن روند صداگذاری این پروژه شد.

این صداگذار افزود: موسیقی فیلم توسط بهزاد عبدی در اوکراین به شکل ۵.۱ ساخته شده و دوبله نهایی این کار هم توسط مریم شیرزاد اخیرا پایان یافته که در آن صداپیشگانی نظیر بهرام زند، چنگیز جلیلوند، مریم شیرزاد، خسرو خسروشاهی، خسرو شمشیرگران و... ایفای نقش کرده اند.

به گفته وی، صداگذاری و میکس این پروژه سارند ۵.۱ واقعی بوده و مراحل پایانی خود را در استودیو طراحان صدا طی می کند.

جلیلی در پایان روند صداگذاری و طراحی صدا برای پروژه‌های انیمیشن را روندی کاملا متفاوت نسبت به فیلم‌های رئال سینمایی دانست و گفت: در یک انیمیشن تمام صداها از صفر تا صد باید متناسب با حرکت‌ها و فضاهای کار ساخته و طراحی شود زیرا هیچ مرجع و منبعی در خود فیلم دسترس نیست در نتیجه همه چیز منوط به خلاقیت و مهارت صداگذار در خلق افکت‌های صوتی و فضاسازی‌هایی که انجام می شود، است.

انیمیشن «بازگشت» برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر فرم حضور پر کرده است.