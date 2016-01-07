پیکر پاک ۱۰۰ شهید گمنام وارد فارس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری برگزاری دهه فرهنگی شهدای گمنام، گفت: یک اقدام فرهنگی در تراز حضور مقام معظم رهبری و برگزاری کنگره بزرگ شهدای استان فارس در حال روی دادن است.

وی ادامه داد: تشییع پیکر ۱۰۰ شهید گمنام در دهه آخر دی ماه انجام می شود.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با بیان اینکه پیکر شهدای گمنام ۲۱ دی از مرز شلمچه وارد کشور می شود، گفت: پس از ورود به کشور پیکر پاک شهدا به طور مستقیم وارد استان فارس می شود و شهرستان ممسنی اول میزبان آنها خواهد شود.

سردار غیب پرور تصریح کرد: پس از ورود پیکرهای شهدا به شهرستان ممسنی از سه مسیر مختلف، پیکرهای شهدا در استان فارس تشییع می شود که طی برنامه ریزی های انجام شده تمامی شهرستانهای فارس میزبان شهدا خواهد بود.

وی افزود: این برنامه طی ۱۰ روز انجام و در ۶۰ نقطه استان توقف و مراسمات مختلفی برگزار می شود.

فرمانده سپاه فجر استان فارس ادامه داد: این کاروان پس از طی حدود ۴ هزار کیلومتر مسیر از دروازه قرآن وارد شهر شیراز خواهند شد و برنامه های مختلفی نیز در سومین حرم اهل بیت(ع) اجرایی می شود.

سردار غیب پرور تاکید کرد: بدون شک این حرکت فرهنگی بزرگ موجب همگرایی و اتحاد خواهد شد زیرا تمامی مردم جامعه با هرگونه گرایش در مراسمات شرکت خواهند کرد زیرا شهدا به تمام مردم تعلق دارند.

وی یادآور شد: پیکر پاک شهدای گمنام پس از انجام مراسمات مختلف در استان فارس برای انجام آزمایش «دی ان ای» به تهران منتقل می شوند و سپس در دهه فاطمیه پیکر تعدادی از شهدا برای تدفین به استان فارس انتقال داده می شد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تاکید کرد: شهدا از شلمچه به فارس و پس از انجام مراسمات به تهران منتقل خواهند شد اما در طی این مسیرها در هیچ استان دیگری تشییع نخواهند شد.

سردار غیب پرور ادامه داد: تشییع ۱۰۰ شهید گمنام حرکت بزرگ فرهنگی است که در کشور بی نظیر است زیرا تاکنون چنین برنامه بزرگی به مدت یک دهه در کشور انجا نشده است.