به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به اعدام آیت الله نمر باقر النمر، روحانی مبارز شیعی عربستان از سوی رژیم آل سعود، ضمن محکوم کردن این جنایت، اظهار کرد: خون پاک این عالم شهید به زودی دامن رژیم ظالم آل سعود را می گیرد.

وی با اشاره به اینکه جنایت آل سعود در اعدام آیت الله نمر با هدف کم رنگ کردن شکست های پیاپی آنها در منطقه صورت گرفت، اضافه کرد: حکام آل سعود به دلیل شکست در جنگ یمن و مدیریت ضعیف مراسم حج به این اقدام وحشیانه دست زدند تا ضعف های خود را پوشش دهند.

حجت الاسلام یعقوبی با تأکید بر اینکه به شهادت رساندن این روحانی مبارز نه تنها مشکلی از مشکلات و شکست های آل سعود را حل نمی کند بلکه بر مشکلات و گرفتاری های آنها می افزاید، اظهار داشت: آل سعود به زودی نتیجه و ثمره این اقدام غلط و ابلهانه خود را خواهد دید.

وی با اشاره به اینکه سران آل سعود از ترس شیعیان هنوز جنازه شهید آیت الله نمر را نیز تحویل نداده اند، تصریح کرد: رژیمی که از جنازه یک مجاهد این همه هراس دارد از درون پوچ و پوسیده شده و به زودی از هم می پاشد.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه خون های پاک شهیدان بی گناه دامن آل سعود را خواهد گرفت و زمینه سقوط آنان را فراهم می کند، اضافه کرد: با شهادت یک عالم روحانی و مبارز انقلابی، صدها روحانی و مبارز دیگر متولد می شوند.

به گفته وی ما آیت الله نمر را مرده ندانسته چرا که او زنده بوده و شهادت وی وحدت شیعیان در کشور عربستان را در برابر رژیم آل سعود بیش از پیش خواهد کرد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور عربستان هفت میلیون شیعه زیدی و ۱۲ امامی وجود داشته و حکام آل سعود نمی توانند با به شهادت رساندن یک روحانی آنها را سرکوب کند.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: آل سعود با این اقدام کور نشان داد که قبله واقعی وی آمریکا بوده و با وجود این که سران این رژیم در کنار خانه خدا قرار داشته و خود را خادم الحرمین می نامند، اما قانون خدا را قبول نداشته و در بیت الله الحرام خونریزی می کنند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه امسال، اظهار کرد: باید بیانات مقام معظم رهبری در زمینه حق الناس در انتخابات سرلوحه فعالیت مسؤولان و دست اندرکاران قرار گیرد.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: معنای حق الناس در انتخابات این است که اجازه ندهیم نفوذی ها، ناصالحان و نامحرمان با استفاده از انتخابات به سنگرهای کلیدی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری راه یابند.