مصادیق اعمال تروریستی و تأمین مالی تروریسم تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصادیق اعمال تروریستی و تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح ماده ای از این لایحه مقرر کردند؛ تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق که دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصل از قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر میشوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب میشود:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.
ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند الف:
۱- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲-ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها
۳-تولید، تملک، اکتساب،حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)
۴-تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ-ارتکاب اعمال زیر صرفنظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲-تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
۳-ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴-تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنیسازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هستهای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلحآمیز
۵-تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هستهای شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)
۶-دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی در آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
۷-تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونتبار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
۸-بمبگذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت: ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیونهای بینالمللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره یک - برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال میشود.
تبصره ۲- اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
نظر شما