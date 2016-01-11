خبرگزاری مهر - گروه استانها: نان لواش کاغذی شده و از تنور بیرون نیامده خشک میشود، نان سنگک گه گفته میشود بیشترین ارزش غذایی را دارد، خمیر یا سوخته تحویل مردم داده میشود، نان بربری هم در کمتر از یک ساعت بیات میشود و این حال و روز نان در مازندران است.
با آنکه از ابتدای فاز نخست هدفمندی یارانهها تاکنون قیمت نان چندبار اصلاح شده و افزایش یافته اما کیفیت در سایه وعدهها تغییری نکرده است و هر روز از وزن نان کاسته می شود و آب می رود.
پس از هدفمندشان یارانه گندم و آرد و نان دو هدف عمده از سوی سیاستگذاران و مسئولان پیگیری میشد اول اینکه بازار گندم و آرد و نان یک بازار رقابتی و بهدوراز هرگونه رانت باشد و دوم اینکه این تصمیم باعث ارتقاء کیفیت نان و سایر محصولات آردی شود. استفاده از افزودنیهای غیرمجاز همچون جوششیرین و جوهر قند هرچند کم شده است، اما همچنان مرسوم است و باوجود اقدامات سلبی، جریمهها و پلمپهای مقطعی، برخی نانواها همچنان از این افزودنیها استفاده میکنند.
با مراجعه به نانواییهای مازندران مشاهده میشود که بهعنوان نمونه سنگک پزها از آرد با سبوسگیری ۱۸ درصد که مخصوص نانهای حجیم و قنادی است استفاده میکنند که میتواند به خاطر قیمت کمتر یا سهولت عملآوری خمیر این نوع آرد باشد، این در حالی است که درگذشته سنگک پزها از آرد با سبوسگیری کمتر از پنج درصد آرد کامل استفاده میکردند و تفاوت نانهای امروزی با آن نانها هم به همین جهت است
پیش از اجرای طرح آزاد پزی نان مرتبط دانستن بیکیفیتی نان با نوع آرد یارانهای توجیهپذیر بود اما در حال حاضر این بهانه قابلپذیرش نیست چراکه نانواها هر نوع آردی که بخواهند میتوانند تهیه کنند، هرچند تمام کوتاهیها در راستای کیفیت نان متوجه نانواها نیست و در سایر مراحل تولید گندم تا پخت نان هم ضعفهایی وجود دارد، اما در صورت رعایت زمان لازم در فرایند تخمیر (زمان استراحت خمیر هر چه بیشتر باشد بهتر عمل میآید و املاح آن آزاد میشود)، تمیز کردن سطح تنور پیش از شروع پخت، استفاده از مایهخمیر بهجای افزودنیهای غیرمجاز و پخت نان با حرارت کم و غیرمستقیم میتوان انتظار داشت مشکل سلامت و کیفیت نان به میزان زیادی مرتفع شود.
یک شهروند ساروی به خبرنگار مهر میگوید: از سه قرص نانی که میخرم دو نان قابلاستفاده نیست و بیات و هرروز از کیفیت نان کاسته میشود.
محمد حسینی افزود: نانوایان نانهای بیکیفیت را با نرخ معمول ارائه میکنند و از مشتریان تقاضا دارند تا نان کنجد دار و برشتهشده خریداری کنند که قیمت آن دو برابر نرخ معمول است.
علی عابدی شهروند تنکابنی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از وضعیت بد نان و کیفیت نامطلوب آن میگوید: در حال حاضر اینگونه احساس میشود که نظارت مسئولان بر پخت نانها کافی نیست زیرا نیمی ازنانی که خریداری میشود قابلمصرف است و بخش زیادی از آن قابلخوردن نیست.
در مازندران به ازای هر ۸۰۰ نفر یک نانوایی در استان وجود دارد که باید گفت سرانه تعداد نانوایی در مازندران دو برابر سرانه کشوری است، همچنین الگوی مصرف آرد در نانواییهای استان ترسیم نشده است زیرا نان سیاه بهترین، مرغوبترین و باکیفیتترین نان مصرفی در خانوارها باید باشد.
طرح کیفی شدن نان بهصورت پایلوت در استان مازندران آغازشده است اما این طرح نیز نتوانسته تاکنون نانهای بیکیفیت را از پیشخوان نانواییها حذف کند ومدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ میگوید: در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد مازندران مأموریت دارند تا دستورالعمل مشترک برای همه انواع نان در ارتباط با تعریف نان، کیفیت آرد، محیط نانوایی و نوع تجهیزات و ماشینآلات و نکات دیگری که در تولید نان سنتی الزامی است، تهیه کنند.
رمضان علی ملک در ادامه به موضوع طرح پایلوت کیفی سازی نان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح در هر شهر با تعداد ۱۰ واحد خبازی بهعنوان پایلوت آغاز شد باید دامنه آن را گسترش داد.
وی به نشست با مدیریت بانک سپه استان اشاره کرد و گفت: با صالحیان در خصوص اعطای تسهیلات مناسب به واحدهای خبازی جهت اقدامات بهسازی و نوسازی و تجهیزات استاندارد به توافقات مطلوب رسیدیم و اتحادیهها باید در خصوص میزان نیاز به تسهیلات واحدهای صنفی زیرمجموعه خود بهمنظور نوسازی و بهسازی و استانداردسازی دستگاهها و تجهیزات تولید بررسی کنند.
برنامه جامع بهسازی و ساماندهی نانوایی ها در مازندران
استاندار مازندران نیز در کارگروه آرد و نان استان بر ارائه طرحی در خصوص آموزش پخت کیفی نان در برنامه جامع بهسازی، ساماندهی و توانمندسازی نانواییها تأکید کرد و افزود: آموزشهای نانواییها بهصورت مستمر و کاربردی برگزار شود.
ربیع فلاح جلودار با اشاره به اینکه با بهرهگیری از همه ظرفیتها و ارتقا نظارتها، کیفیت نان باید به مطلوبترین حد برسد و مجموعه اقدامات نظارتی باید همواره به تغییر کیفیت نان منجر شود، تصریح کرد: نظارتها باید مستمر و پیگیرانه باشد و تصمیمات کارگروه آرد و نان بهصورت روزانه پیگیری شود.
فلاح بابیان اینکه موضوع آرد و نان مسئلهای بسیار مهم است و مجموعهای از اقدامات در تهیه نان را در برمیگیرد، اظهار داشت: موضوعات مربوط به تهیه آرد از آغاز ورود گندم به کارخانهها و پخت نان در نانواییها در همه مراحل آن بهصورت دقیق موردتوجه باشد.
استاندار، بر تدوین برنامه جامع بهسازی، ساماندهی و توانمندسازی نانواییهای استان اعم از برگزاری آموزشهای مستمر، نظارت فراگیر بر روند تهیه و پخت نان، بهداشتی و کیفی نمودن مراحل پخت نان تأکید کرد و افزود: از ظرفیت اصناف و بخش خصوصی در عرصه توانمندسازی نانواییهای استان بهرهگیری مطلوب شود.
ماهانه ۲۰ هزار تن آراد یارانهای میان نانواییهای مازندران برای پخت نان و عرضه به قیمت دولتی توزیع میشود اما آنچه نیاز است توسعه واحدهای صنعتی نان در استان مازندران است که باید در این زمینه سرمایهگذاری صورت گیرد.
در حال حاضر قیمت نان بربری با وزن چانه ۴۵۰ گرم ۵۰۰۰ ریال، قیمت تافتون با وزن چانه ۲۸۰ گرم ۳۵۰۰ ریال، قیمت نان لواش با وزن چانه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ ریال، قیمت نان سنگگ با وزن ۴۵۰ گرم نان ۶۵۰۰ ریال و قیمت نان لواش زنجانی با وزن ۱۲۰ گرم ۱۵۰۰ ریال است.
نظر شما