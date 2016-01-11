تقدیر ازحافظان کل برتر در مسابقات قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، چاوشی با اشاره به تقدیر از خانم ها سماء بابایی، مریم تقی زاده، آرزو اسلامی و سعید حاجیان به عنوان برگزیدگان بخش حفظ کل ده جزء و تلاوت تحقیق قرآن

کریم در مسابقات قرآن کشوری گفت: درخشش حافظان کل عضو موسسه مهد قرآن نشانگر آموزش کیفی حفاظ و روش مند بودن آموزش های حفظ در کانون های مهد قرآن در سراسر کشور میباشد.

بنابر این گزارش مراسم تجلیل همراه با اهداءلوح تقدیر و هدیه به برگزیدگان مسابقات قرآنی با حضور حجت الاسلام والمسلمین فومنی حائری مؤسس و رییس هیت امنا و اعضای هیئت مدیره مؤسسه مهد قرآن صبح امروز دوشنبه برگزار گردید.