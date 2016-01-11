  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن خبر داد:

تقدیر ازحافظان کل برتر در مسابقات قرآنی

تقدیر ازحافظان کل برتر در مسابقات قرآنی

محمود چاوشی مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن ازبرگزاری آیین تجلیل ازحافظان کل قرآن عضو این مؤسسه که در سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کشور ومسابقات« تلاوت» رتبه های برتر را کسب کردندخبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاوشی با اشاره به تقدیر از خانم ها سماء بابایی، مریم تقی زاده، آرزو اسلامی و سعید حاجیان به عنوان برگزیدگان بخش حفظ کل ده جزء و تلاوت تحقیق قرآن

 کریم در مسابقات قرآن کشوری گفت: درخشش حافظان کل عضو موسسه مهد قرآن نشانگر آموزش کیفی حفاظ و روش مند بودن آموزش های حفظ در کانون های مهد قرآن در سراسر کشور میباشد.

بنابر این گزارش مراسم تجلیل همراه با اهداءلوح تقدیر و هدیه به برگزیدگان مسابقات قرآنی با حضور حجت الاسلام والمسلمین فومنی حائری مؤسس و رییس هیت امنا و اعضای هیئت مدیره مؤسسه مهد قرآن صبح امروز دوشنبه برگزار گردید.

کد مطلب 3022187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها