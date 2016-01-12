احتمال سقوط قیمت نفت به ۲۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «گاردین»، بانک «مورگان استنلی» آمریکا اعلام کرد، در صورت تداوم کاهش ارزش پول چین در مقابل دلار آمریکا، قیمت جهانی نفت در ماه های آینده ممکن است به بشکه ای ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه برسد.

در همین حال، کارشناسان این بانک آمریکایی مطرح کردند: بهای نفت براساس دلار آمریکا قیمت‌گذاری می شود و چیزی که موجب کاهش قیمت آن می‌شود، افزایش ارزش دلار آمریکا است و فزونی عرضه نمی‌تواند قیمت آن را به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه کاهش دهد.

همچنین کارشناسان «مورگان استنلی» بر این باور هستند که بی ارزش شدن پول چین در مقابل دلار آمریکا به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی چین است و ادامه این روند سناریوی قیمت نفت به بشکه ای ۲۰ تا ۲۵ دلار را امکان پذیر می کند.

بر همین اساس بانک خلق چین از کاهش ۱۵ درصدی پول این کشور خبر داده که این به معنی تقویت ۳.۲ درصدی دلار آمریکا است که این رخداد به اندازه کافی توان کاهش قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه را دارد.