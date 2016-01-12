شورای اسلامی نیوزیلند اعدام شیخ نمر توسط آل سعود را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اسلامی نیوزیلند در بیانیه ای از دولت ها و سیاست های دولتمردان نسبت به حقوق بشر و آزادی بیان انتقاد کرد و گفت: رژیم های خودکامه به دنبال خفه کردن فریادها با شمشیر هستند و هرگونه مخالفت را با مجازات اعدام پاسخ می دهند.

شورای اسلامی نیوزیلند با محکوم کردن شهادت آیت الله نمر باقر النمر روحانی برجسته عربستانی و مدافع حقوق بشر به دست آل سعود، تاکید کرد: آیت الله نمر هرگز برای خشونت یا هر فعالیت دیگر در عربستان فراخوان نمی داد و شهروندان را به استفاده از گفت وگو برای احقاق حقوق اساسی و روش های صلح آمیز برای به دست آوردن حقوق مدنی فرامی خواند.



شورای اسلامی نیوزیلند، رژیم سعودی را موسس، تامین کننده بودجه و حامی افراط گرایی و تفکرات خشونت آمیز مانند وهابیت و گروه های تروریستی القاعده و گروه تکفیری داعش در سراسر جهان و خاورمیانه دانست.



این شورا در پایان تاکید کرد که شورای اسلامی نیوزیلند در مساله حقوق بشر و برای تحقق حقوق دموکراتیک در هر کشور، از روش های صلح آمیز پشتیبانی می کند.



صدها نفر از مردم نیوزیلند روز یکشنبه در حرکتی اعتراض آمیز مقابل کنسولگری عربستان سعودی در اوکلند پرجمعیت ترین شهر این کشور تجمع کردند و شهادت آیت الله نمر باقر النمر را محکوم کردند.



معترضان خواستار واکنش «جان کی» نخست وزیر نیوزیلند نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان و قطع مناسبات دولت با ریاض شدند و تاکید کردند دولت نیوزیلند باید "خونریزی" در عربستان را محکوم کند.