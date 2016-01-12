به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سيما، اصغر زارعان با بیان اینکه ۶ تن از آب سنگين صادراتي ايران در مراکز اتمي و بقيه در مراکز تحقيقاتي آمريکا استفاده مي شود، اظهار داشت: با توجه به راهبرد اين سازمان مبني بر تجاري سازي در حوزه توليدات و نتايج کيفيت سنجي که اخيرا در آزمايشگاه بين المللي ساوانا در امريکا بر روي آب سنگين ايران صورت گرفت، خلوص آن ۹۹/۷۵ درصد مورد تاييد قرار گرفت.

معاون سازمان انرژي اتمي گفت: اين موضوع نشان دهنده استاندارد سازي و کيفيتي است که در ايران درباره صنعت هسته اي شکل گرفته است.

زارعان افزود: با توجه به صادرات يو اف سيکس(uf۶) که ۶ دي ماه انجام شد، استاندارد سازي و تضمين کيفيت از طرف روسي، تاييديه اي بر فعاليت هاي صنعت هسته اي ايران است و نشان از کيفيت بالاي مواد صنعت هسته اي ايران دارد که مي تواند با کشورهاي توليد کننده موادهسته اي رقابت کند.

وي ادامه داد: با اقدامات اخير، جمهوري اسلامي ايران در رده کشورهاي توليد کننده مواد استراتژيک هسته اي ازجمله uf۶ و آب سنگين قرار دارد .

معاون سازمان انرژي اتمي گفت: ما حدود ۲۰ تن آب سنگين در سال توليد مي کنيم و مازاد آن را به مشتريان خارجي مي فروشيم .

زارعان افزود: درکنسرسيومي که در اين حوزه درکشورهاي غربي تشکيل شده است، جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي عضو اين کنسرسيوم قرار مي گيرد که اين موضوع دستاوردي ملي و يک پيروزي محسوب مي شود.

وي درباره قرارداد بازسازي راکتور اراک نيز گفت: همان طور که الزاماتي مد نظر است و بايد يک قرارداد بسيار قوي و قابل قبول با طرف خارجي ازجمله کشور چين داشته باشيم و قرار شد مشارکت کنيم، درنهايت جمهوري اسلامي ايران صاحب طراحي و کار است .

زارعان افزود: قرار داد همکاري (راکتور اراک) تا آخر هفته آينده به طور رسمي بين طرفين، مبادله خواهد شد که ما بتوانيم راکتوري قابل قبول با آپشن هاي مختلف ازجمله فردو داشته باشيم .

معاون سازمان انرژي اتمي گفت: ادامه فرايند خارج کردن کَلندريا راکتور اراک يا ۴۰ مگاوات شاهد خواهيم بود که قطعا تا قرارداد نهايي نشود ما هيچگونه اقدام فيزيکي را دراين حوزه انجام نخواهيم داد.

وی افزود: همان طوري که در بحث تبادل سوخت قرار شد ما يک قراردادي بسيار قوي داشته باشيم که هيچ کس نتواند سوء استفاده يا تفسير نابجا يي داشته باشد، اول کيک زرد را گرفتيم و بعد يو اف سيکس تحويل داديم که بتوانيم در حوزه ir۴۰، قرارداد بين المللي، حقوقي، درست و قابل قبول در مجامع بين المللي (در صورت رخداد موضوع غير قابل انتظار) داشته باشيم که اين قرارداد درحا ل نهايي شدن است.

زارعان درباره اجراي برجام هم گفت: همه تحريم هايي که در حوزه هسته اي ايران ايجاد شده است، لغو مي شود و آيين نامه اجرايي براي شرايط اقتصادي و مالي را اروپايي ها بطور رسمي روز اول اجراي برنامه اعلام مي کنند و جمهوري اسلامي به تعهدات خود پايبند خواهد بود و اجرا خواهد کرد.