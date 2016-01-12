به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار پولادوند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی اولین مهد کودک حاشیه ای در شهرستان الیگودرز اظهار داشت: این مهد کودک ویژه خانواده های بی بضاعت بوده که امکان دسترسی به خدمات آموزش را ندارند.

وی گفت: اولین مهد حاشیه ای ویژه خانواده های فقیر و بی بضاعت که شرایط و امکان دسترسی به خدمات آموزشی را ندارد راه اندازی شده و کودکان حاشیه شهر الیگودرز می توانند از خدمات آموزشی این مهد بهره مند شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز افزود: در شهرستان الیگودرز ۳۱ مهد کودک شهری و روستایی تحت نظارت بهزیستی الیگودرز فعالیت می کنند.

پولادوند همچنین از آموزش ۴۹۴ کودک در روستا مهدهای شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: در این روستا مهدها علاوه بر آموزش یک وعده غذای گرم نیز بین کودکان توزیع می شود.