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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

رئیس اداره بهزیستی الیگودرز خبر داد:

راه‌اندازی اولین «مهدکودک حاشیه‌ای» در الیگودرز

راه‌اندازی اولین «مهدکودک حاشیه‌ای» در الیگودرز

الیگودرز - رئیس اداره بهزیستی الیگودرز از راه اندازی اولین مهد کودک حاشیه ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار پولادوند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی اولین مهد کودک حاشیه ای در شهرستان الیگودرز اظهار داشت: این مهد کودک ویژه خانواده های بی بضاعت بوده که امکان دسترسی به خدمات آموزش را ندارند.

وی گفت: اولین مهد حاشیه ای ویژه خانواده های فقیر و بی بضاعت که شرایط و امکان دسترسی به خدمات آموزشی را ندارد راه اندازی شده و کودکان حاشیه شهر الیگودرز می توانند از خدمات آموزشی این مهد بهره مند شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز افزود: در شهرستان الیگودرز ۳۱ مهد کودک شهری و روستایی تحت نظارت بهزیستی الیگودرز فعالیت می کنند.

پولادوند همچنین از آموزش ۴۹۴ کودک در روستا مهدهای شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: در این روستا مهدها علاوه بر آموزش یک وعده غذای گرم نیز بین کودکان توزیع می شود.

کد مطلب 3023042

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