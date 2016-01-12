ساماندهی خرده فروشان قائمشهر/ تعاونی های دامداران روبه تعطیلی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سبزدهمین جلسه تنظیم بازار قائمشهر ظهر سهشنبه با حضور مسئولان بخشهای مختلف برگزار و در آن درباره ساماندهی دستفروشان، برندسازی مرکبات و مسائل حوزه کشاورزی تصمیم گیری شد.
ایمان پویا مهر معاون فرماندار قائمشهر ظهر سهشنبه در سیزدهمین جلسه تنظیم بازار شهرستان قائمشهر، با اشاره به برند سازی مرکبات این شهرستان، اظهار داشت: در دو سال اخیر قائمشهر اقدامات بسیار خوبی را برای بهبود کیفیت مرکبات، تولید بیشتر و صادرات این محصول انجام داده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قائمشهر ادعا دارد در کیفیت، بستهبندی و عرضه مرکبات بهترین کیفیت را در سطح کشور داراست بایستی برند مناسبی برای محصول خود داشته باشد تا مرکبات قائمشهر با این ویژگی برای عموم مردم شناختهشده باشد.
معاون فرماندار شهرستان قائمشهر بر حل مشکلات تعاونیهای شهرستان تأکید کرد و با اشاره به تعاونی دامداران قائمشهر، گفت: با همکاری واحدهای صنفی وادارات ذیربط بخش شیر ساماندهی شود تا واحدهای صنفی فقط از تعاونی دامداران شیر خریداری کنند.
پویا مهر در خصوص ساماندهی میوه و ترهبار شهرستان، عنوان کرد: زمینی در کنار بیمارستان قائم، خریداریشده که باهمت شهرداری و اتحادیه میوه و ترهبار، دستفروشان و خردهفروشیهای میوه و ترهبار به آنجا منتقل میشوند.
بازدید از ۱۳۸ واحد صنفی فروش محصولات پروتئینی
فرزین فرهادی مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر از بازدید ۱۳۸ واحد صنفی فروش محصولات پروتئینی در شهرستان خبر داد و گفت: در بازدید از این صنوف، ۲۵ اخطاریه تعطیلی برای واحدهای متخلف پروتئینی، ۱۷ اخطاریه تعطیلی برای واحدهای فروش مرغ زنده و ۱۳ اخطاریه تعطیلی موقت برای واحدهای صنفی متخلف صادر شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مشکلات بحث صادرات را شکل پیلهوری آن، عنوان کرد و گفت: با یک برنامهریزی درازمدت صادرکنندگان میتوانند تحت یک مجموعه منسجم و بر اساس استانداردهای لازم محصولات خود را صادر کنند.
قاسم مهدی دخت، مدیرعامل تعاونی شرکت دامداران قائمشهر، در خصوص این تعاونی اظهار داشت: تعاونی دامداران قائمشهر در سال ۱۳۶۶ با سرمایه ۶ میلیون و دویست و پانزده هزار ریال و ۸۶۷ نفر عضو تأسیس شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر این مجموعه، هشت هزارو ۷۰۰ نفر عضو، ۶ میلیاردو ۵۰۰ میلیونی ریال سرمایه، هفت میلیارد ریال ذخیره قانونی و ۳۰ نفر کارکنان دارد.
مهدی دخت بابیان اینکه در سال ۷۴ میزان شیر دریافتی از دامداران شهرستان روزانه ۸۰ تن بود، اذعان کرد: این تعاونی در حال حاضر روزانه ۱۵ تن شیر را از دامداران شهرستان دریافت و به کارخانهها لبنی تحویل میدهد.
مدیرعامل تعاونی دامداران قائمشهر با اشاره به تأمین کلیه علوفه دامداریها، گفت: تعاونی دامداران از سال ۸۱ تاکنون با اخذ مجوز کارخانه ۱۳ هزار تنی کنستانتره (علوفه دامی)، غذای دامهای شهرستان را تأمین میکند.
وی از وجود سه مرکز جمعآوری شیر در قائمشهر خبر داد و عنوان کرد: بر اساس استانداردهای موجود دنیا و با دستگاههای پیشرفته حدود ۹۵ درصد شیرهای شهرستان توسط تعاونی دامداران قائمشهر جمعآوری میشود و تعاونی دامداران قائمشهرسیلوی ۲۰۰ تنی احداث و ۲۰۰ تن سیلاژ ذرت انجام و در اختیار دامداران قرار میدهد.
مدیرعامل تعاونی دامداران قائمشهر در خصوص مشکلات دامداران، عنوان کرد: مشکلات در بحث دامداری بسیار زیاد است، شیر باقیمت علوفه سنخیت ندارد و باوجوداینکه در تمام دنیا قیمت شیر را با جو میسنجند ولی در ایران قیمتها کارشناسی نمیشود وکسی متولی ساماندهی شیر نیست.
تعاونی های دامداران روبه تعطیلی
این مدیرعامل از طلب ۸۰۰ میلیون تومانی تعاونی خود، از یکی از کارخانهها شیر خبر داد و اذعان کرد: مسئولان بالادست اصلاً دوست ندارند تعاونیهای دامداران رشد کنند و تعاونیهای دامداران استان یکی یکی در حال تعطیلی هستند.
وی با اشاره به اینکه سبوس خام سهمیه تعاونی ما بسیار کم است، گفت: شیر را به قیمت هزارو ۵۰ تومان به کارخانهها میفروشیم و این در حالی است که با افزایش قیمت شیر موافق نیستیم اما خواستار کاهش قیمت علوفه دامی هستیم.
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