همه مقصر آلودگی هوا هستند و همه کوتاهی کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی صبح امروز در چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا گفت: من امروز به عنوان یک پزشک به موضوع آلودگی هوا نگاه می کنم و شاید مرور مشکلات و نگاهی به آمار و اطلاعات، جدیت بیشتری را در دستگاه های اجرایی به همراه داشته باشد.

حافظی افزود: در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی علیه بهداشت عمومی ممنوع است و متخلفان و مرتکبان به یک سال حبس محکوم می شوند. در یک سال گذشته چه اتفاقی در تهران افتاده؟ آقای دادستان! در این زمینه چه کردید؟ چرا این موضوع توسط مدعی العموم مورد مطالبه قرار نگرفته است؟ » او ادامه داد: «آلودگی هوا روی بتون و چدن اثر می گذارد و آن ها را دچار خوردگی می کند. چطور ممکن است که روی عضلات قلب و ریه تاثیر نداشته باشد؟ همه دستگاه های اجرایی باید در ارتباط با کاهش آلودگی هوا به صورت فنی و تخصصی کار کنند. آلودگی هوا یک مقصر ندارد. همه مقصرند و همه کوتاهی کرده اند. چرا که اگر درست عمل کرده بودند الان این مشکلات را نداشتیم و تنها زمانی مردم می پذیرند که سازمان ها وظایفشان را به درستی انجام داده اند که هوای پاک و سالم برای نفس کشیدن داشته باشند.

حافظی با اشاره به مجموعه ای از آمار و مستندات که به گفته او برگرفته از مطالعات سازمان جهانی بهداشت و همچنین برخی گزارش ها و مطالعات داخلی است، به تاثیر آلودگی هوا بر سلامت افراد به ویژه تشدید بیماری های قلبی و عروقی اشاره کرد و گفت: بر خلاف آن چه اکثریت افراد فکر می کنند تاثیر اصلی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان در ارتباط با بیماری ها تنفسی نیست. آلودگی هوا بیشترین تاثیر را بر بیماری های قلبی و عروقی دارد و احتمال مرگ و میر حاصل از تاثیر آلودگی هوا بر قلب و عروق به مرتب بیشتر از مرگ و میر ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی است». او با بیان اینکه آلودگی هوا ۳ درصد عمر مفید را از بین می برد ادامه داد: «هر فرد در هر روز به ۲ کیلوگرم آب، ۱.۵ کیلوگرم غذا و ۱۵ کیلوگرم هوا نیاز دارد. این موضوع نشان می دهد که اهمیت هوا برای سلامت بیشتر است». حافظی به خطر ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون برای سلامت انسان ها اشاره کرد و گفت: «این ذرات می توانند وارد خون شوند و با خون در سراسر بدن انسان سفر کنند ممکن است ذرات معلق در هر نقطه ای از بدن انسان رسوب کند و مثلا رسوب آن ها در مغز می تواند زمینه ساز بیماری هایی مثل آلزایمر یا پارکینسون شده یا آن ها را تشدید کند.

رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران افزایش ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون را از عوامل موثر بر اختلال ضربان قلب دانست و افزود: آلودگی هوا تا ۷۰ درصد احتمال انسداد عروقی را در افراد افزایش می دهد و افرادی که در معرض آلودگی هوا و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون هستند، ۱۲ تا ۲۴ درصد بیشتر از دیگران به اختلالات ضربان قلب (آریتمی) دچار می شوند.

به گفته حافظی سرمایه گذاری برای کاهش آلودگی هوا برای کشور به صرفه است؛ چرا که به ازای هر ۱ دلار هزینه، ۳۰ دلار بازگشت هزینه ایجاد می شود. او با تاکید بر اینکه تاثیر آلودگی هوا بر سرطان اثبات شده است ادامه داد: آلودگی هوا از طریق بیماری های قلب و عروق، بیماری های تنفسی و سرطان موجب مرگ و میر انسان ها می شود. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان اعلام کرده آلاینده های حاصل از موتورهای دیزلی به طور قطعی سرطان زا هستند. آقای رییس جمهور! هر شب در تهران ۱۰ هزار سرویس توسط خودروهای دیزلی در همان زمانی که همه خواب هستیم انجام می شود. چرا در این زمینه بی تفاوتیم؟

حافظی ادامه داد: ذرات معلق بر اساس تحقیقات همین آژانس سرطان زا هستند. آقای وزیر بهداشت! در این زمینه شما چه کرده اید؟ مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا وجود دارد. این اثبات شده است. آقای دادستان! شما چه کرده اید؟ » رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر شاخص کیفیت هوا در مورد ذرات معلق به ۱۵۰ برسد، ۷ درصد به آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا افزوده می شود، اضافه کرد: «افرادی که به طور مستمر در معرض آلودگی هوا هستند بیش از افرادی که گاه به گاه در هوای آلوده نفس می کشند آسیب پذیرند. طرح استاندارد ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون برای افرادی که به طور ثابت و سالانه در معرض آلودگی هوا هستند، ۱۰ میکروگرم بر مترمکعب و برای افرادی که به صورت گاه به گاه در معرض این آلودگی قرار می گیرند ۲۰ میکروگرم بر مترمکعب است. اما این میزان در هوای تهران به مراتب بیش از این هاست.

حافظی با انتقاد از اینکه واقعیت های آلودگی هوا به مردم گفته نمی شود ادامه داد: مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران کمتر از واقعیت تخمین زده می شود. چون در این زمینه مطالعات درستی انجام نشده است». او گفت: «یکی از تاثیرات آلودگی هوا کاهش میزان تاثیر برخی داروهاست. از جمله اینکه آلاینده ها اثر نیتروگلیسیرین یکی از داروهای مورد نیاز بیماران قلبی را کمتر می کند.