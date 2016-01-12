به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، علیرضاگودرزی اظهار داشت: ستاد انتخابات استان با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران و مجریان انتخابات موضوع آموزش را با جدیت در دستور کار قرار داده است و در این راستا در اولین گام دوره آموزش توجیهی قوانین و آیین نامه انتخابات برای بخشداران به مدت 30 ساعت برگزار شد.

وی گفت: در ادامه این برنامه های آموزشی، ستاد انتخابات استان در اواخر مهرماه اقدام به برگزاری چهارمین همایش آموزشی - توجیهی با حضور فرمانداران و بخشداران سه استان کرمانشاه کردستان و ایلام به مدت دو روز و اعضای ستاد انتخابات کشور نمود و در این همایش که معاونین محترم وزیر و مدیران کل وزارت کشور مدرس دوره بودند مباحث مشارکت گسترده مردم در انتخابات، حفاظت انتخابات، آشنایی با قوانین حقوقی انتخابات، برگزاری انتخابات رایانه ای و مباحث مرتبط با استعلام های انتخابات و بررسی دیدگاه ها و امنیت انتخابات و دیگر موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گودرزی در ادامه با اشاره به برگزاری آزمون قوانین انتخابات برای فرمانداران و بخشداران به عنوان گام مهم دیگری در امر آموزش مجریان انتخابات، گفت: در این آزمون که به صورت سراسری در کل کشور و همزمان در تمام استان ها در آذرماه برگزار گردید در استان کرمانشاه فرمانداران و بخشداران تابعه استان به صد سوال قوانین و آیین نامه های اجرایی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پاسخ دادند که این مسئله ضمن یادآوری مواد قانونی و تاکید بر آشنایی بیشتر با قوانین دو انتخابات پیش رو، بازخورد مناسبی نیز در بین شرکت کنندگان به همراه داشت.

معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه با بیان اهمیت آموزش عمومی در انتخابات پیش رو با هدف آگاه سازی مردم و به ویژه رای اولی ها افزود: صدا و سیمای مرکز استان در راستای ماده 14 قانون انتخابات در یک تعامل خوب با ستاد انتخابات استان تدارک دیده است که در این راستا برنامه های خوبی چه در بخش صدا و چه در بخش سیما پخش خواهد شد و در این برنامه که با استفاده از کارشناسان با تجربه موضوعات مختلف و مرتبط با انتخابات در بیش از 60 ساعت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که البته این میزان برنامه غیر از برنامه های خبری و گزارشات ویژه صدا و سیما حول محور انتخابات خواهد بود.

مسئول آموزش ستاد انتخابات استان در بخش دیگری با اشاره به دستورالعمل ستاد انتخابات کشور در خصوص آموزش هیات های اجرایی، کارشناسان سیاسی و انتخابات و فناوری اطلاعات فرمانداری ها، نمایندگان فرماندار و اعضا شعب ثبت نام و اخذ رای گفت:پس از تشکیل هیات های اجرایی از 5 دی ماه، بیش از 70 نفر از عزیزان به همراه کارشناسان سیاسی و انتخابات و فناوری اطلاعات در 14 شهرستان و 17 بخش مستقل در قالب کلاس های آموزشی حضوری و همچنین ویدئو کنفرانس با موضوعاتی از قبیل انتخابات از دیدگاه امام و رهبری و بررسی وظایف قانونی آنها مورد آموزش قرار گرفتند.

وی با بیان این مطلب که برای این دوره از انتخابات بیش از 40 هزار نفر ساعت آموزش در نظر گرفته شده است، گفت: 7 نفر از کارشناسان با تجربه آموزش مجریان انتخابات، نحوه ارائه آموزش دو انتخابات پیش رو را که به مدت یک هفته به صورت تخصصی در تهران آموزش های لازم را کسب کرده اند، بر عهده خواهند داشت.

گودرزی گفت: امیدواریم پس از انتخاب نمایندگان فرماندار و اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رای، این عزیزان به صورت تخصصی نیز آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت زیرا هدف همه ما تسلط مجریان انتخابات بر قانون به عنوان تراز و شاخص برگزاری انتخابات است.

وی در پایان گفت: دست اندرکاران انتخابات بر اساس تاکید وزیر محترم کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور و استاندار محترم ملزم به تسلط کامل بر قوانین و آیین نامه های اجرایی هستند و در این راستا ستاد انتخابات استان تمام توان خود را به کار خواهد گرفت که انتخابات به بهترین شیوه و روش ممکن برگزار شود.