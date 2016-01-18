به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مسعود علمداری منتقد سینمای انیمیشن طی یادداشتی انتخاب آثار انیمیشن برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر توسط کارشناسان این حوزه را قدمی مثبت در سینمای انیمیشن دانست.

در متن یادداشت علمداری آمده است:

«طی سال‌های اخیر اغلب جشنواره های سینمایی بخش مهمی را به انیمیشن های کوتاه اختصاص داده اند و خوشبختانه جشنواره فجر امسال به دلیل تعدد آثار انیمیشن سینمایی بخشی مجزا را به این آثار اختصاص داده است ولی سابقه داوری انیمیشن در جشنواره های سینمایی نشان می دهد که به دلیل نفوذ دست اندرکاران سینمای زنده در جشنواره ها، کمتر از کارشناسان انیمیشن در این عرصه استفاده می شود.

فراموش نکرده ایم که جشنواره کوتاه تهران در چند دوره قبل خود آثاری را از برونو بوزتو انیماتور سرشناس و صاحب سبک ایتالیایی را با تیتراژی جعلی به نام فردی ناشناس ایرانی در حالی انتخاب کرد و با کمال حیرت این اثر در بخش مسابقه این جشنواره پخش شد که هیچ متخصصی از حوزه انیمیشن در هیات انتخاب دیده نمی شد!

متاسفانه در برخی برنامه های معتبر تلویزیونی مثل «هفت» نیز - که خوشبختانه روند حمایتی قابل تقدیری از انیمیشن دارد- این رویکرد غیرتخصصی را می بینیم. در یکی از قسمت های این برنامه هنرپیشه ای صاحب نام برای تهیه گزارش از استودیوی تولید انیمیشن به دنبال دوربین می گردد! تا ببیند که این آثار از کجا فیلمبرداری می شود.

خوشبختانه محمد حیدری و دست اندرکاران جشنواره فجر در مورد آثار سینمایی انیمیشن با اختصاص هیات انتخاب و داوری مجزا و متخصص در این عرصه، جدیت این موضوع را فراموش نکرده اند، تا خدای ناکرده از اعتبار این جوایز کاسته نشود.

اما این رویکرد جدید جشنواره چه برای ما خواهد داشت؟ انتخاب دو اثر از هفت اثر انیمیشن شرکت کننده در این رقابت البته جای بحث دارد. از سوی دیگر بلاتکلیفی اختصاص سیمرغ به این بخش و احتمال به نمایش در نیآمدن کلیه آثار شرکت کرده، در سینماهای جشنواره در سطح شهر این نگرانی را افزایش می هد که این جداسازی چه دستاوردی برای انیمیشن خواهد داشت؟ آیا انیمیشن هایی که با مشکلات عدیده ای ساخته می شوند می توانند در این فرصت مغتنم دیده شوند؟»