به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،کارگاه آموزشی «بررسی تطبیقی شعر معاصر ایران و عرب» را برگزار می‌ نماید.

در این کارگاه تجربه هنری شاعران معاصر عرب و ایران با توجه به اقلیم‌ها و فرهنگ هر کدام به‌عنوان عنصر اصلی مطرح می‌گردد. و سپس بر مبنای مکتب‌های ادبی معاصر در ایران و عرب به‌صورت تطبیقی اشعار شاعران مطرح مورد بحث قرار می‌گیرد.

محتوای دوره و اهم سرفصل‌های مطالب دوره به شرح زیر می‌باشد:

- بررسی جریان های شعر معاصر ایران و عرب با مروری بر گذشته

- مروری گذرا بر شعر عرب (عصر جاهلی تا معاصر) و نیز ایران

- نهضت جدید شعر عرب پس از حمله ناپلئون به مصر / عصر تجدد در شعر ایران پس از مشروطه

- جریان های مدرنیزم در شعر نوین عرب و ایران (بر مبنای مکتب‌های ادبی)

- بررسی تطبیقی نمونه های شعری معاصر ایران و عرب (چند شاعر)

مدرس این دوره جناب آقای دکتر عبدالحسین فرزاد ( عضو هیات علمی پژوهشگاه ) می‌باشد

مدت زمان این دوره ۸ ساعت ( ۴ جلسه ۲ ساعته ) است که شنبه ۳ بهمن ساعت ساعت ۱۰ الی ۱۲ اولین روز برگزاری این کارگاه است و جلسات دیگر شنبه های هفته های بعد تشکیل می شود.

به شرکت کنندگان گواهی نامه علمی و رسمی شرکت در دوره آموزشی ارائه خواهد شد. این گواهی نامه قابل ترجمه و مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری می باشد.

هزینه ثبت نام: این دوره ۶۰۰/۰۰۰ ریال است که برای دانشجویان و اعضای هیات علمی ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد همچنین ثبت نام گروهی شامل تخفیف می باشد.

شماره حساب: ۵۸۹۲۱۰۱۱۴۴۶۴۸۲۵۶

بانک سپه شعبه آ اس پ / به نام حبیب صحرائی خامسلو

ارائه اصل رسید پرداخت بانکی الزامی است.

علاقمندان با مراجعه به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگ ثبت نام را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز به مرکز آموزش های تخصصی کاربردی علوم انسانی تحویل دهند و یا اسکن مدارک مذکور را به نشانی اینترنتی ارسال نمایند.

برای مشاوره و ثبت نام، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۸۸۶۲۴۴۸۵ و ۸۸۶۰۸۹۸۴ سرکار خانم عبدالهی تماس بگیرید.

نشانی ثبت نام و مکان برگزاری دوره : تهران - بزرگراه کردستان - نبش خیابان ۶۴ غربی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشانی ثبت نام اینترنتی :

workshop.ihcs@gmail.com

کانال تلگرام مرکز : @workshopihc

مرکز آموزش‌های کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه

مدارک لازم جهت ثبت نام در دوره‌های آموزشی :