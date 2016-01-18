دومین کنگره شعر توحیدی فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره سراسری شعر توحیدی در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
این کنگره اشعاری با مضامین منطبق با اصل توحید شامل تسبیح و ستایش حضرت معبود، نیایش و گفتگو با خداوند یکتا و بی همتا، سپاس و شکرگزاری به درگاه احدیت، تجلی آفریدگار در آفریده ها، توصیف جلوه های پیوند و ارتباط میان بنده و معبود ازلی و را دریافت و مورد داوری قرار میدهد.
بنا بر فراخوان این کنگره تمامی قالبهای شعری میتوانند در این کنگره به ارائه اثر پرداخته و هر شاعر نیز میتواند سه اثر از خود را برای داوری ارائه کند.
علاقهمندان به شرکت در این کنگره میتوانند اشعار خود را حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال جاری به نشانی استان یزد-شهرستان میبد-اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی- دبیرخانه کنگره سراسری شعر توحیدی و یا به نشانی ایمیل meybodfarhang@gmail.com ارسال کنند.
در مراسم اختتامیه این کنگره به بیست شاعر برگزیده، کمک هزینه سفر عتبات عالیات اهدا خواهد شد.
مراسم اختتامیه این کنگره هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خواهد بود.
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