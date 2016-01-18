۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

بازیکنی که زود لژیونر شد؛

زندگی رضا احدی چگونه گذشت؟

رضا نداف احدی مربی سازنده و فوتبالیست بزرگ ایران جزو اولین لژیونر های فوتبال ایران بود. او بازیکنان زیادی هم در استقلال ساخت تا نشان بدهد که سازنده خوبی هم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احدی یکی از بهترین مربیان پایه فوتبال ایران بود، آمار او در استقلال چنین کارنامه‌ای را برجا گذاشت او در تیم جوانان و امید استقلال و زمانی که فتح الله زاده آکادمی لورکوزان را در استقلال کپی کرده بود، بازیکنانی مثل تیموریان، جباری، طالب لو، صادقی، قربانی، آشوبی و ... را ساخت. بیوگرافی احدی پیش روی شماست:

رضا نداف احدی (متولد ۹ آذر ۱۳۴۱)  سابقه عضویت در تیم‌های باشگاه فوتبال استقلال تهران و باشگاه فوتبال روت‌وایس اسن را داشت. او از معدود لژیونرهای ایرانی است که در دهه شصت شمسی برای بازی در باشگاهی در آلمان دعوت شد و در لیگ آلمان بازی کرد.

احدی در استقلال تهران و روت وایس اسن آلمان به میدان رفت و در بازگشت به ایران کاپیتان استقلال شد. او دقیقا از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ فوتبال را در اوج سپری کرد و در تمام این سال ها در استقلال بود منهای سال ۱۹۸۶ که به آلمان رفت. در واقع او خیلی زود لژیونر شد و از این منظر او جلودار است و جزو پرچم داران.

احدی ۱۳ بازی برای تیم ملی ایران انجام داد و ۲ گل هم زد. وی پس از دوران بازیکن بودن و آویختن کفش‌ها در باشگاه‌های استقلال اهواز«۲۰۰۸»، ابومسلم خراسان« ۲۰۰۸-۲۰۰۹ »، شهرداری زنجان«۲۰۰۹» کوثر لرستان«۲۰۰۹» پیام مشهد«۲۰۱۱» سرمربی بود و در پیکان تهران هم به عنوان دستیار مربی کار کرد.

رضا احدی در میان ناباوری همگان در میانسالی و در حالی که تنها ۵۳ سال داشت در یک روز سرد زمستانی به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شد و در بامداد ۲۸ دیماه و در میان بهت همگان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

