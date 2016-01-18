بهره برداری مجتمع نمک زدایی نفت در غرب کارون

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطان کمالی با اشاره به بهره برداری از ردیف اول طرح افزایش زود هنگام ظرفیت فرآورش بهره برداری و نمک زدایی غرب کارون، گفت: این مجتمع از ظرفیت تولید روزانه ۱۶۵ هزار بشکه نفت خام برخوردار بوده و با بهره برداری از آن امکان افزایش و یا آغاز تولید نفت از میادین مشترک نفتی در غرب کارون فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اعلام اینکه این مجتمع عظیم نفتی توسط متخصصان ایرانی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است، تصریح کرد: با بهره برداری از این تاسیسات جدید امکان تولید و یا افزایش تولید نفت از میادینی همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و جنوبی، سوسنگرد، جفیر و ... در منطقه غرب کارون فراهم شده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با اتمام پروژه احداث و پس از آزمایشهای متعدد، ردیف اول تولید نفت این مجتمع با ظرفیت ۵۵ هزار بشکه نفت در روز به بهرهبرداری رسیده است، اظهار کرد: این واحد بهرهبرداری مشتمل بر سه ردیف تفکیک گر گاز و آب از نفت ورودی، فرآیند بهرهبرداری و تثبیت به همراه تمامی تاسیسات جانبی مورد نیاز برای ارسال نفت به تلمبه خانه غرب کارون، پایانههای صادراتی، پالایشگاه آبادان و کارخانه ی بهره برداری اهواز-۳ است.
کمالی در خصوص مسیرهای ارتباطی ارسال نفت خام به این تاسیسات از طریق خطوط لوله ارتباطی موجود و خطوط جدید، توضیح داد: این خطوط ارتباطی نفت خام را از کلاسترهای شمالی و جنوبی آزادگان جنوبی و میدان جفیر برای بهرهبرداری از ردیف اول و از میادین یاران، سهراب، آزادگان جنوبی، سوسنگرد و میادین مجاور برای بهرهبرداری از ردیفهای دوم و سوم به تاسیسات غرب کارون ارسال میکند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در پایان با اشاره به وجود میادین مشترک نفتی با عراق، خاطرنشان کرد: به زودی و با بهرهبرداری از طرحهای توسعهای صنعت نفت در منطقه غرب کارون شاهد رویش تمدن جدیدی در حوزه نفت و گاز خواهیم بود.
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