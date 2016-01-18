به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آساهی شیمبون، ایالات متحده آمریکا از چین خواسته تا صادرات محصولات پتروشیمی به کره شمالی و در عین حال واردات آنتراسیت (نوعی زغال سنگ مرغوب) از این کشور را متوقف کند.

گفته می شود که این درخواست در ادامه واکنش به آخرین آزمایش بمب اتمی کره شمالی و در راستای اعمال فشار به منظور مهار برنامه هسته ای این کشور ارائه شده است.

گفتنی است که چین سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تُن محصولات پتروشیمی به کره شمالی صادر می کند حال آنکه صادرات آنتراسیت از این کشور ۱۵.۵ میلیون تُن است.

دولت پکن تا کنون پاسخی به درخواست مطرح شده از سوی واشنگتن نداده است.

لازم به ذکر است که «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا قرار است در تاریخ ۲۷ ژانویه (۱۰ روز دیگر) به چین سفر کند. انتظار می رود که جلب رضایت پکن برای حمایت از تحریم های جدید علیه کره شمالی از محورهای اصلی سفر کری به چین باشد.

هفته گذشته نمایندگان ژاپن، آمریکا و کره جنوبی نیز در نشستی سه جانبه بر لزوم مهار برنامه هسته ای کره شمالی و صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید کردند.

کره شمالی در شش ژانویه سال جاری میلادی (۲۰۱۶) با اعلام خبر آزمایش موفقیت آمیز اولین بمب هیدروژنی خود، خشم جامعه بین الملل را برانگیخت تا آنجا که شورای امنیت سازمان ملل متحد بنا به درخواست ژاپن و ایالات متحده آمریکا نشستی اضطراری برگزار کرد و خود را ملزم به صدور قطعنامه جدید علیه دولت پیونگ یانگ دانست.

در این میان، حتی چین به عنوان اصلی ترین متحد منطقه ای و جهانی کره شمالی موضع مشابهی اتخاذ کرده و در صف منتقدین پیونگ یانگ قرار گرفت