به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی امروز یکشنبه طی اظهاراتی از حق کشورش برای در اختیار داشتن تسلیحات اتمی دفاع کرد و تلاش پیونگ یانگ در این زمینه را نتیجه مستقیم تهدید های هسته ای آمریکا عنوان کرد.

صحت ادعای اخیر کره شمالی مبنی بر آزمایش موفق یک بمب هیدروژنی اگر چه از سوی کارشناسان هسته ای به چالش کشیده شده، اعتراض جامعه بین الملل و کشورهای آسیای شمال شرقی را به دنبال داشته است.

این در حالیست که تلویزیون رسمی کره شمالی امروز به نقل از جونگ اون اعلام کرد: آزمایش بمب هیدروژنی پیونگ یانگ یک اقدام دفاعی در جهت حفظ صلح در شبه جزیره کره و تضمین ثبات منطقه در مقابل خطر جنگ هسته ای آمریکا است.

لازم به ذکر است که در واکنش به جدیدترین آزمایش هسته ای کره شمالی، آمریکا امروز در اقدامی نمایشی یک فروند بمب افکن هسته ای «بی ۵۲ استراتفورتس» را بر فراز آسمان کره جنوبی و در فاصله ۷۲ کیلومتری از بخش جنوبی مرز دو کُره به پرواز در آورد.