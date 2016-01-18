به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، دکتر محمد امیدیان اظهارکرد: استفاده زیاد از ماده ای حلال از جمله استون برای پاک کردن لاک ناخن باعث می شود با مرور زمان ناخن ها نازک، خشک و نوک آن ها لایه لایه شده و ترک بخورد.

وی ادامه داد: ترک خوردن و پوسته پوسته شدن ناخن ها پس از مدتی تخریب ناخن را به همراه خواهد داشت که لازم است افراد با مشاهده این علائم به سرعت به متخصص پوست مراجعه کنند تا از گسترش عارضه جلوگیری شود.

متخصص پوست و مو مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز افزود: درمان ناخن های آسیب دیده، طولانی تر از نواحی دیگر بدن است. اگر در پروسه درمان، ناخن کشیده نشود، مدت درمان یک سال به طول می انجامد در غیر این صورت این زمان تقریبا به پنج ماه کاهش پیدا می کند.

امیدیان همچنین درباره کاشت ناخن در آرایشگاه ها گفت: یکی از عواملی که به ناخن ها آسیب می رساند، رطوبت بالاست؛ با وجود داشتن ناخن طبیعی، کاشت ناخن مصنوعی زمینه را برای نفوذ رطوبت و ایجاد حساسیت یا رشد قارچ ناخن فراهم می کند که این مسئله گاهی منجر به تخریب ناخن یا از بین رفتن آن می شود.

وی اظهارکرد: معمولا افرادی که ناخن نداشته باشند طبیعی است که برای کاشت ناخن اقدام کنند؛ به طور نمونه برخی افراد به طور ارثی ناخن ندارند. اما سئوال اینجاست که فرد چرا با وجود ناخن های طبیعی خود به کاشت ناخن مصنوعی تن می دهد؟ کاشت ناخن مصنوعی به مرور زمان موجب از بین رفتن ناخن طبیعی انسان می شود.

متخصص پوست و مو مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز عنوان کرد: یکی از انواع قارچ ها که ناخن ها را دچار عارضه می کند، کاندیدا آلبیکنس (Candida_albicans) نام دارد که نوعی مخمر است و موجب ایجاد التهاب و دردناک شدن ناخن ها می شود. تغییر رنگ ناخن ها و زرد شدن آن ها یکی از علائم رشد قارچ ناخن است.

امیدیان اظهارکرد: خانم های خانه دار، آرایشگرها، شیرینی پز ها و افرادی که دست هایشان به طور مداوم در معرض تماس آب و رطوبت قرار دارند، بیشتر از سایرین دچار این عارضه می شوند.

وی گفت: قارچ ها معمولا یک یا دو ناخن را دچار مشکل می کنند و نه همه ناخن ها. برای افراد با این علائم یک آزمایش قارچ درخواست می شود و چنانچه، آزمایش مثبت باشد باید سریع تر معالجه شوند. عدم درمان به موقع این عارضه و یا دیر مراجعه کردن به پزشک متخصص پوست موجب می شود بیماری حالت مزمن پیدا کند.

متخصص پوست و مو مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز گفت: به این افراد توصیه می شود برای کار کردن از دستکش نخی در یک پوشش پلاستیکی استفاده کنند، این امر باعث می شود ناخن ها خشک باقی بمانند.

امیدیان بیان کرد: برای افرادی که دچار قارچ ناخن شده اند باید ترکیبی از داروهای ضد قارچ، آنتی بیوتیک و ضد حساسیت تجویز شود تا سه عامل حساسیت، باکتری و قارچ درمان و بیماری کنترل شود. مهم ترین راه

پیشگیری از ابتلا به این گونه عوارض نیز رعایت کردن نکات بهداشتی و توصیه های متخصصان پوست در این زمینه است.