اعتراض وزارت خارجه ايران به اظهارات مقامات آمريكايي

به گزارش خبرگزاري"مهر"، وزارت امور خارجه كشورمان در اين يادداشت لزوم تمكين كشورهاي متعاهد بر تعهدات حقوقي خود و يادآوري اصول مندرج در منشور ملل متحد و مفاد كنوانسيون 1969 معاهدات بويژه اصل وفاي به عهد را مورد تاكيد قرار داد و اظهارات اخير مقامهاي عالي رتبه آمريكا در خصوص تخصيص يك بودجه 75 ميليون دلاري را نقض فاحش تعهدات قبلي آمريكا در بيانيه الجزاير مبني بر خودداري آن كشور از دخالت هاي مستقيم و غير مستقيم در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران دانست.

وزارت امور خارجه ايران در اين يادداشت تاكيد كرد بر اساس مواد 16 و 17 همان بيانيه، جمهوري اسلامي ايران حق ارجاع موضوع نقش تعهدات آمريكا به هيات داوري و اتخاذ ساير اقدامات حقوقي و سياسي را براي خود محفوظ مي داند.

جرج بوش رئيس جمهور و رايس وزير امور خارجه آمريكا در اظهارات اخير خود از طرح اختصاص بودجه 75 ميليون دلاري به منظور تكميل اقدامات باصطلاح دموكراسي سازي در ايران سخن گفته بودند.