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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۵۰

حزب‌الله در محکومیت جنایت اخیر در «دیرالزور» مطرح کرد؛

سکوت مدعیان حقوق بشر؛ سرپوشی بر اقدامات جنایتکارانه تکفیریها

سکوت مدعیان حقوق بشر؛ سرپوشی بر اقدامات جنایتکارانه تکفیریها

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ضمن محکومیت شدید جنایت اخیر تروریست های داعش در استان «دیرالزور» سوریه، تأکید کرد: سکوت کشورهای عربی و بین المللی در قبال این جنایت نیز خود مستحق محکومیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای جنایت اخیر تروریست های داعش در استان دیرالزور را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه حزب الله آمده است: بدون شک سکوت مدعیان حقوق بشر و دولت هایی که داعیه رعایت اصول حقوق بشری را دارند، سرپوشی بر جنایت های گروه های تکفیری محسوب می شود.

حزب الله در بیانیه خود همچنین با اشاره به سکوت کشورهای عربی و مجامع بین المللی در قبال این کشتار، تصریح کرد: سکوت کشورهای عربی و بین المللی در قبال این جنایت نیز خود مستحق محکومیت است.

حزب الله همچنین آورده است: شایسته است تا تمام آزادگان عالَم این جنایت هولناک را محکوم کنند تا برای افکار عمومی جهانیان روشن شود که کاسبان خون مردم بی دفاع و تاجران جان های بی گناه آنها چه کسانی هستند.

حزب الله تأکید کرده است: تروریسم هیچ حد و مرزی نمی شناسد؛ تروریسم هیچ فرقه و طایفه ای را نمی شناسد؛ دیروز در آسیا و اندونزی، بورکینافاسو در آفریقا و قبل تر از آن در پاریس یعنی در اروپا شاهد حملات تروریستی بودیم.

گفتنی است، تروریست های تکفیری داعش چندی پیش به یک روستا در استان دیرالزور یورش برده و در جنایتی هولناک بیش از ۳۰۰ غیرنظامی ساکن آن را قتل عام کردند. علاوه بر این، بیش از ۴۰۰ شهروند ساکن این استان توسط داعش ربوده شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

کد مطلب 3028098

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