ردپای انسان عصرحجر در حاشیه کویر نمک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهرام عنانی سرپرست هیات بررسی و باستان شناسی دهستان مرکزی شهرستان طبس افزود: فلات مرکزی ایران که بخشی از آن را کویر تشکیل می دهد درباستان شناسی پیش از تاریخ از اهمیت بالایی برخوردار است و محوطه‌های بسیار مهمی چون سیلک کاشان، استقرارهای دشت قزوین و قم در آن قرار دارند.

وی در رابطه با پیشینه فعالیت‌های باستان شناسی در طبس گفت: شهرستان طبس به دلیل جابجایی بین استان خراسان رضوی، جنوبی و یزد و نیز دوری از مرکز استانی به هیچ وجه مورد مطالعات باستان شناسی قرار نگرفته است.

به گفته عنانی نخستین برنامه جامع دراوایل امسال در بخش دستگردان طبس به سرپرستی خود او انجام گرفت که نتایج آن بزودی منتشر خواهد شد.

این باستان شناس افزود: بررسی باستان شناسی دهستان منتظریه دومین برنامه جامع باستان شناسی است که دراین شهرستان در حال انجام است.

او ابراز امیدواری کرد که با همکاری پژوهشکده باستان شناسی واداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان این برنامه در کل شهرستان ادامه یابد و نقشه باستان شناسی کلی آن آماده شود.

عنانی افزود: درحال حاضر دهستان منتظریه با حجم عظیمی از کویر لوت و نمک در حال پیمایش توسط هیات بررسی باستان شناسی برای کشف آثار باستانی است.

وی با ابراز امیدواری برای تبیین الگوهای استقراری دوره های مختلف در کل شهرستان طبس با بررسی این منطقه و سایر بخشها افزود:منطقه شرق ایران از نظر مطالعات باستان شناسی در قیاس با مناطق غربی ایران بسیار ناشناخته است.

این باستان شناس در همین حال گفت : کندوکاو در تاریخ ما به حضور در هزاره اول قبل از میلاد مسیح یعنی زمان مادها و هخامنشیان و جنگ و گریز اسکندر با داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی رهنمون می کند.

مجوز بررسی و شناسایی باستان شناسی دهستان منتظریه بخش مرکزی شهرستان طبس در خراسان جنوبی توسط رئیس پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.