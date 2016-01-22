تجلیل از ۳ هنرمند تئاتر در جشنواره فجر سی و چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از منیژه محامدی، بهزاد قادری و ایرج صغیری تجلیل می‌شود.

منیژه محامدی: بانو منیژه محامدی سال ۱۳۲۴ در تهران متولد شد. وی كه تحصيلات خود را در رشته تئاتر تا مقطع كارشناسي ارشد در كاليفرنياي آمريكا گذرانده بود، با گرفتن تخصص خود در رشته تئاتر درماني در آمريكا مشغول به تدريس شد. ایشان همچنين در طی سالیان متمادی، در دانشگاه ها و مؤسسه هاي هنري در ايران به تدريس تئاتر پرداخت. محامدی در زمينه ترجمه و چاپ مقاله در مجلات مختلف هنري فعاليت داشته است. ترجمه، کارگردانی و طراحی نمایش های «تبعه دست دوم»، «کلفت ها» و کارگردانی نمایش های «دادگاه نورنبرگ»، «دایره بسته»، «دشمنان جامعه سالم»، «فالگوش»، «کوری»، «استناد و قاعده»، «روز والنتاین»، «پس از سقوط»، «چشم اندازی از پل» و چند اثر دیگر، طراح گریم و صحنه، ترجمه و تالیف نمایشنامه و حضور در کنفرانس های تئاتری از سایر فعالیت های این هنرمند محسوب می‌شود.

بهزاد قادری: بهزاد قادری سهی در سال ۱۳۳۱ در زاهدان متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات نخستین خود در شهرهای زاهدان، کرمان و بجنورد، مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشگاه فردوسی مشهد و مقطع کارشناسی ارشد ادبیات را در دانشگاه شیراز به اتمام رساند. پس از ان راهی انگلستان شد تا دوره دکترای ادبیات نمایشی قرن نوزده و سه دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ را در دانشگاه اسکس انگلستان طی کند. سرپرستی کتابخانه ملی کرمان در بدو تاسیس، سرپرستی گروه زبانهای خارجی و معاونت آموزشی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو هیات امنای تئاتر کرمان به مدت دو سال ، عضویت در هیات تحریریه نشریه پژوهش زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران عضویت در مرکز ایبسن شناسی دانشگاه اسلو نروژ، تدریس دروس عصر روشنگری، عصر رمانتیسیسم، و نمایشنامه قرن نوزدهم در مقاطع کارشناسی و کار شناسی ارشد در دانشگاه اسکس انگلستان از سال ۱۳۷۲ تا پایان تحقیقاتِ دوره دکترا بخشی از سوابق این هنرمند است.

ایرج صغیری: ایرج صغیری سال ۱۳۲۵ در بوشهر متولد شد. علاقه به نمایش از همان کودکی پای صغیری را به مراسم تعزیه کشاند و در ادامه وی یکی از ارکان اصلی مراسم تعزیه گردانی بوشهر شد. ایرج صغیری پس از اخذ دیپلم راهی مشهد شد تا در رشته تاریخ ادامه تحصیل دهد. ایرج صغیری پس از اتمام تحصیل و اخذ لیسانس تاریخ به بوشهر بازگشت. کارگردانی «قلندر خونه» و اجرای آن نام وی را به عنوان کارگردانی صاحب سبک بر سر زبان ها انداخت. «مهپلنگ» دومین اثری بود که از وی به نمایش درآمد. صغیری قبل از انقلاب برای مدتی بسیار کوتاه به استخدام آموزش و پرورش بوشهر درآمد. نمونه ای از فعالیت های هنری وی پس از انقلاب به شرح زیر است: کارگردانی، فیلمنامه نویسی و تهیه کنندگی فیلم سینمایی «سفر غریب» انتشار دو مجموعه داستان از دیگر فعالیت های هنری وی به شمار می آید. آثار داستانی: مجموعه داستان «خالو نکیسا، بنات النعش و یوزپلنگ»، شامل داستان های: دی حلیمو و بچه هایش- کنارهای بال بالو- زارسین و پری- گل یاس در باران- سوغاتی غراب- های پلوار- خالو نکیسا، بنات النعش و یوزپلنگ، مجموعه داستان «خلخال شوم»شامل داستان های: خلخال شوم- حفه بخشی از فعالیت های این هنرمند محسوب می شوند.

مراسم تجلیل و بزرگداشت ۳ هنرمند یاد شده در آیین پایانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انجام می شود.