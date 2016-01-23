آمریکا قصد هم پیمانی جدید با ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اطمینان داد با وجود گرم شدن روابط بین تهران و واشنگتن، آمریکا قصد نزدیک شدن به ایران را ندارد.

وی خطاب یه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت: روابط بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر اساس منافع، دفاع مشترک است و من فکر نمی کنم که تردیدی در ذهن ها باشد که آمریکا در قبال تهدید خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد.

بنا بر این گزارش وی پیش از دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان این اظهارات را با هدف رفع نگرانی های آنها درباره توافق هسته ای با ایران و اجرایی شدن آن اعلام داشت.