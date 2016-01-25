سه مرکز تخصصی درمان اوتیسم در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قلندری صبح دوشنبه در همایش علمی تخصصی و نمایشگاه عکس اوتیسم در ساری با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی و دستگاهها باید بتوانند با ارائه راهکار مناسب به مشکلات فراروی بیماران اوتیسم دست پایند افزود: در سطح استان سه مرکز اوتیسم تخصصی فعال هستند.
وی اظهار داشت: اولین مرکز در سال ۸۹ در شهرستان آمل افتتاح شد و اکنون در سه شهر آمل، ساری و چالوس مرکز تخصصی اوتیسم فعالیت دارد و به ارائه خدمات میپردازد.
وی تخصصی کردن خدمات را از دغدغههای سازمان بهزیستی برشمرد و گفت: در این راستا در سال جاری دو موافقت اصولی در شهرستانهای، تنکابن، بابل صادر کردیم و در مرحله بعدی در تلاش هستیم تا در دیگر شهرستانها مراکز تخصصی ایجاد کنیم.
قلندری به نگاه خاص سازمان برای ارائه خدمات تخصصی اشاره و اضافه کرد: در سال گذشته و امسال از استادان خارجی نیز برای ارائه آموزشهای لازم در مراکز تخصصی استفادهشده است تا در کنار این آموزشها بتوانیم بهرهوری لازم داشته باشیم.
معاون اداره کل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه اوتیسم اختلالی است که کودکان را ازنظر تعامل با اجتماع دچار مشکل میکند تصریح کرد: این بیماری اگر خوب شناسایی شود این کودکان و بیماران بهراحتی به اجتماع برمیگردند.
وی بهترین زمان شناسایی بیماری اوتیسم را سن ۱۲ تا ۲۴ ماهگی برشمرد و گفت: اگر این بیماری خوب ارزیابی شود راحتتر میتوان خدمات توانبخشی ارائه کرد و نگاه بهزیستی این است که برنامه غربالگری را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم از مهدکودکها بیماران را شناسایی کنیم.
قلندری، تغییر نگرش و نگاه جامعه به کودکان و بیماران اوتیسم را ازجمله مشکلات برشمرد و گفت: نگاه ما این است تا بتوانیم گوشه از مشکلات این خانوادهها را کم کنیم و افراد را به جامعه برگردانیم.
وی آموزش را راهکار اساسی کمک به خانوادههای کودکان اوتیسم دانست و گفت: باید برای برخورد با کودکان اوتیسم آموزشهای لازم را فراگیریم.
در حاشیه این همایش، نمایشگاه عکس اوتیسم امیرعلی رزاقی عکاس خبرگزاری مهر در ساری به نمایش گذاشته شد.
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