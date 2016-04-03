تنها مرکز اوتیسم خراسان شمالی فاقد فوق تخصص روانپزشک اطفال است

مینا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اوتیسم به عنوان بیماری اختلال عصبی رشدی در کودکان باید به جامعه معرفی شود تا افراد این کودکان را بشناسند و متناسب با شرایط آن‌ها برخورد داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیشتر افراد جامعه از بیماری اوتیسم شناخت چندانی ندارند، گفت: مرکز اوتیسم امید رهایش بجنورد به عنوان تنها مرکز اوتیسم در خراسان شمالی همزمان با روز جهانی آگاه سازی اوتیسم برنامه‌های متنوعی به صورت عمومی در شهرستان بجنورد اجرا کرد.

راه چمنی اظهار کرد: این برنامه‌ها همزمان با روز جهانی آگاه سازی اوتیسم چهاردهم فروردین ماه جاری در محل پارک شهر بجنورد به صورت عمومی برگزار و مورد استقبال بسیاری از شهروندان قرار گرفت.

وی گفت: شرکت کنندگان در این برنامه با بستن شال آبی سعی در آگاه سازی اوتیسم داشتند و در این مراسم همچنین بروشورهایی مرتبط با این بیماری توزیع شد.

راه چمنی با اشاره به برخی مشکلات بیماران مبتلا به اوتیسم افزود: به دلیل اینکه کودکان مبتلا به اوتیسم دارای اختلالات ذهنی هستند متاسفانه فوق تخصص روانپزشک کودکان در خراسان شمالی وجود ندارد و به ناچار باید کودکان مبتلا به اوتیسم به استان‌های همجوار ارجاع داده شوند.

وی تاکید کرد: باید مشکل فوق تخصص روانپزشک اطفال در استان مرتفع شود چراکه این امر سبب کاهش برخی مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم و خانواده‌های آنان می‌شود.

راه چمنی عدم وجود دندانپزشک و متخصص بیهوشی برای کودکان اوتیسم را از دیگر مشکلات موجود برای این افراد در استان عنوان کرد که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی در خصوص این بیماری توضیحاتی داد و گفت: عدم توانایی برقراری ارتباط، اختلالات عصبی، اجتناب از تماس چشمی، بی قراری، مشکل در گفتار، مقاومت در مقابل تغییرات محیطی، مشکل در پردازش حسی، مشکلات گوارشی و ... از جمله علائم کودکان مبتلا به اوتیسم است.

راه چمنی تصریح کرد: در حال حاضر علت اصلی این بیماری در کودکان به طور قطعی مشخص نشده است اما مادران باردار باید با رعایت موارد مورد نیاز در هنگام بارداری از هرگونه خطر احتمالی برای جنین جلوگیری و پیشگیری کنند.

به گفته وی اوتیسم در کودکان از ۱۸تا ۲۴ ماهگی قابل تشخیص است.

مسئول فنی مرکز اوتیسم امید رهایش شهرستان بجنورد افزود: این مرکز خدمات مختلفی از جمله گفتار درمانی، کاردرمانی، بازی درمانی و ... به کودکان اوتیسم ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ۲۶ کودک مبتلا به اوتیسم در مرکز امید رهایش شهرستان بجنورد خدمات دریافت می‌کنند.