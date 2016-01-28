به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، روسیه امروز پنجشنبه از قصد خود برای برگزاری یک نشست بین المللی با حضور بازیگران غربی و منطقه ای دخیل در حل بحران سوریه خبر داد.

«میخائیل بوگدانف» معاون وزارت امور خارجه روسیه در این باره گفت: در اصل توافق برای چنین نشستی بین «سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه و «جان کری» همتای آمریکایی وی انجام شده و الان ما به دیگر اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه یک تاریخ و مکان مشخص را برای برگزاری این نشست اعلام می کنیم.

به گفته بوگدانف این نشست در ۱۱ ماه میلادی آینده (فوریه) در شهر «مونیخ» آلمان برگزار خواهد شد.

پیشتر جان کری اظهار امیدواری کرده بود که کشورهای اثرگذار در روند صلح سوریه بلافاصله پس از برگزاری اولین جلسه ای که با حضور مخالفین انجام می شود، با یکدیگر دیدار داشته باشند.

گفتگو های سوری – سوری با هدف یافتن راهی به پایان دادن بحران سوریه قرار است پس از یک وقفه پنج روزه فردا جمعه در شهر «ژنو» سوئیس برگزار شود.