ایوبی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را به شهیدان حرم تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به مناسبت آغاز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به این رویداد سینمایی پیام داد.
متن پیام حجت الله ایوبی به شرح ذیل است:
«به نام خداوندی که سخن را آفرید و به شکوه کلام سوگند یاد کرد
هزاران سال فرهنگ و تمدن، هزاران هزار دیوان شعر و ادب، قرنها مقاومت و پایداری و هزار سال هنرِ کتاب جلوهگر شد در جامه «سخن». مردان کارآزموده عرصه کلام، آرشگون، زه سخن از کمانِ عقلانیت ایرانی کشیدند. تیرِ سخن دل تیرگیها و بدگمانیها را درید و «کلمه» بر درفش پیروز شد. این پیروزی را مرهون مردانِ با تدبیر این روزگاریم و پیشکش میکنیم افتخار سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را به سفیران سخن و پاسداران و شهیدان حرم.
حجتالله ایوبی»
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