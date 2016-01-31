خوداتکایی ۸۵ درصدی در تولید گندم/واردات ۶۰ هزار تن کود شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، عباس کشاورز اظهار داشت: با برنامه ریزی مناسب و استفاده درست از منابع آب وخاک می توان در تولید گندم خودکفا شد. امسال واردات گندم مورد نیاز کشور را تأمین کرد که با برنامه ریزی انجام شده و با تکیه بر تولیدات داخلی، می بایست سال آینده مازاد گندم را صادر کنیم.

کشاورز در بخشی از سخنان خود با اشاره به مصرف جو در کشور اظهار داشت: سالیانه ۴.۵ میلیون تن نیاز کشور به جو است و این در حالی است که تولیدات جو در کشور ۳.۵میلیون تن است.

کشاورز تاکید کرد: با برنامه ریزی مناسب می توان تولید جو را در کشور افزایش داد و از واردات آن جلو گیری کرد. مصرف جو بیشتر برای مصارف دام با هدف تولید گوشت و شیر است. کاهش ۴۰درصدی واردات جو از دیگر برنامه های وزرات جهاد کشاورزی است.

کشاورزی افزود: کودهای خریداری شده پس از نمونه گیری و بسته بندی در کیسه های ۵۰کیلوگرمی به استان های مختلف ارسال می شود. همزمان با واردات کود در مجتمع بندری شهید رجایی ۶۰ هزارتن دیگر در بندر امام تخلیه شده است.