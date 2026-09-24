به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی نادری در نخستین یادواره شهدای جنگ ۴۰ روزه، در زنجان، گفت: بسیاری از شهدا اهل سخن گفتن نبودند، بلکه مرد عمل بودند و بسیاری از اقدامات خود را پنهانی و برای رضای خدا انجام می‌دادند، به‌گونه‌ای که حتی نزدیک‌ترین افراد خانواده آنان نیز از حال و هوای معنوی و اعمال صالحشان اطلاع نداشتند.

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: امروز در دیدار با خانواده‌های شهدا گاهی روایت‌هایی می‌شنویم که نشان می‌دهد برخی شهدا در دوران حیات خود کارهایی انجام داده‌اند که خانواده‌هایشان پس از شهادت از آن مطلع شده‌اند؛ این افراد با خدا معامله کرده بودند و خداوند نیز خریدار آنان شد.

نادری با اشاره به روحیه معنوی شهدا گفت: شهدا مصداق انسان‌هایی بودند که محبت و عشق به خداوند در وجودشان جریان داشت و ذکر خدا، عمل به دستورات الهی و تلاش برای انجام وظیفه، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آنان بود.

وی تصریح کرد: انسان اگر به موضوعی به صورت مستمر فکر کند، آن اندیشه به تدریج در قلب او جای می‌گیرد و هنگامی که باور در قلب انسان مستقر شد، رفتار و عمل او را شکل می‌دهد؛ شهدا نیز چنین مسیری را طی کردند و عشق به خدا و انجام وظیفه الهی در وجود آنان نهادینه شده بود.

خانواده شهدا سرمایه معنوی ملت ایران هستند

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تجلیل از خانواده‌های شهدا اظهار کرد: ملت ایران به داشتن چنین مردان، زنان و جوانانی افتخار می‌کند؛ انسان‌هایی که برای اعتلای اسلام، سربلندی کشور و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند و نام ایران اسلامی را سربلند کردند.

نادری با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف افزود: ملت ایران بارها نشان داده است که در شرایط حساس، کشور و انقلاب خود را تنها نمی‌گذارد و این روحیه مردمی یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: قدرت ایران صرفاً در تجهیزات و امکانات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه پشتوانه اصلی قدرت کشور، مردم مؤمن، شجاع و فداکاری هستند که در طول دهه‌های گذشته در عرصه‌های مختلف از کشور دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به تربیت فرماندهان و دانشمندان برجسته در جمهوری اسلامی گفت: از دل همین ملت شخصیت‌هایی همچون شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم و هزاران شهید و مجاهد دیگر تربیت شدند که هر یک بخشی از قدرت و عزت امروز ایران اسلامی را رقم زده‌اند.

ظرفیت‌های ایران فراتر از محاسبات دشمن است

نادری با اشاره به این تجربه تاریخی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های این اقدام، نشان دادن ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و توانمندی جوانان ایرانی در توسعه فناوری‌های دفاعی بود.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس باید به این موضوع توجه کنیم که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی امروز کشور، حاصل مجاهدت همان شهدایی است که در سال‌های گذشته با کمترین امکانات، مسیرهای جدیدی را در حوزه دفاعی گشودند.

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی‌فقیه در سپاه تأکید کرد: دشمن نباید توان ملت ایران را با محاسبات محدود و ظاهری ارزیابی کند؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده ظرفیت‌های ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که دشمن تصور می‌کند.