به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مراسم شب‌چراغ نمایش «بلندی‌های خاکریز» با حضور جمعی از امدادگران جمعیت هلال احمر، هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر روز چهارشنبه اول مهر در تماشاخانه سنگلج برگزار شد.

این مراسم که با حضور فرهاد بشارتی بازیگر تئاتر و تلویزیون، علی یازرلو بازیگر و تهیه کننده سینما و تلویزیون، حجت الله رضایی رئیس هلال احمر منطقه ۶، ایرج افشاری نویسنده و کارگردان تئاتر، محسن حاج یوسفی کارگردان و بازیگر تئاتر، وحید فخر موسوی معاون اداره کل هنرهای نمایشی و تهیه کننده این اثر، مهدی افشین نژاد مدیر تماشاخانه سنگلج برگزار شد میزبان جمعی از اعضای هلال احمر منطقه ۶ و ۳ بود.

در ابتدای این مراسم وحید فخر موسوی با خیر مقدم به حاضران اجرای نمایش «بلندی‌های خاکریز» را به تمام امدادگران هلال احمر که طی ۲ جنگ اخیر منجی انسان‌های بسیاری بودند تقدیم کرد.

وی با اشاره به برنامه همسنگر ویژه هفته دفاع مقدس گفت: این اجرا هدیه‌ای است به همه مردمی که در حفظ و حراست ایران عزیز کوشیده‌اند.

وی از زحمات مدیریت و کارکنان تماشاخانه سنگلج طی هفته های گذشته قدردانی کرد.

فرشید هدی کارگردان نمایش «بلندی‌های خاکریز» نیز با تشکر از همکاران تماشاخانه سنگلج و گروه اجرایی نمایشش گفت: به عنوان هنرمند تئاتر همه ژانرهای نمایشی را تجربه کردم و برای اولین بار نمایشی با موضوع دفاع مقدس را روی صحنه می‌برم. اعتقاد دارم اگر نمایش حرفه‌ای و درست کار شده باشد مخاطب آن را دوست خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که حاصل زحمات گروهش مورد اقبال تماشاگران قرار گیرد.

در بخش بعدی این مراسم هر یک از مهمانان خاطره‌ای از سال‌های دفاع مقدس و حضورش در مناطق جنگی بیان کردند.

علی یازرلو در بخشی دیگر از این مراسم به آثار علیرضا نادری در حوزه جنگ و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در این شب جای هنرمند و نویسنده ای همچون نادری بسیار خالی است.

در بخش پایانی مراسم فرهاد بشارتی به تجربیات گذشته افشین هدی در زمینه تئاتر کودک اشاره و ابراز امیدواری کرد این نمایش که شب های محدودی روی صحنه است، اثرگذار و موفق باشد.

این هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون با افروختن شمع شب‌چراغ به اجرای عمومی این نمایش رسمیت داد.

نمایش «بلندی های خاکریز» ساعت ۱۸ و در قالب ویژه برنامه همسنگر طی هفته دفاع مقدس روی صحنه است و علاقه‌مندان می توانند بلیت این نمایش را از طریق سامانه های«تیوال» و «گیشه تئاتر» تهیه کنند.